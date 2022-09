Congo-Kinshasa: Fermeture de deux radios à Lomela - L'autorité de régulation des médias en RDC interpellée

Dans une correspondance adressée le 21 septembre au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC), l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) exhorte les animateurs de cette institution citoyenne à s'impliquer en vue d'obtenir la levée de la mesure de fermeture des radios "Ekitela" et "Numbampela", stations privées émettant à Lomela, à 565 km de Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru.

L'Olpa a relevé, dans sa correspondance, qu'il y avait lieu " de constater curieusement que la mesure de l'autorité provinciale est excessive et viole les dispositions pertinentes de la loi organique du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du CSAC ". Il en était aussi, a-t-il indiqué, des dispositions de la loi du 22 juin 1996 qui fixent les modalités d'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo (RDC) ainsi que les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains qui garantissent le droit d'informer et d'être informé.

Priant le bureau de l'autorité de régulation des médias de bien s'impliquer en toute urgence pour que cette mesure excessive du gouvernement provincial de Sankuru soit levée dans un délai relativement court et sans aucune condition, l'Olpa a indiqué que les radios "Ekitela" et "Numbampela" appartiennent respectivement au sénateur Moïse Ekanga et au député national José Lumu. Elles ont, indique-t-il, reçu l'ordre de cesser leurs émissions après la réunion du gouvernement provincial du 17 septembre dernier à Lusambo, présidée par le gouverneur de la province du Sankuru, Jules Lodi.

" Selon le communiqué du 20 septembre 2022 signé par le porte-parole du gouvernement provincial de Sankuru, Pierre Shosola, toutes les radios, sans distinction, sont interdites de façon conservatoire, à émettre sur toute l'étendue du territoire de Lomela, ce, jusqu'à nouvel ordre, accusant au passage ces médias d'être à la base de la recrudescence des tensions communautaires et ethniques en se transformant en canaux de transmission des messages violents et à connotation tribale ", a expliqué l'Olpa.

Cet observatoire a souligné que ces accusations ont été rejetées par les responsables des médias incriminés. " En effet, Olpa sollicite votre implication personnelle en tant que responsable de l'institution publique chargée de la régulation des médias, en vue d'obtenir la levée de la mesure de suspension à durée indéterminée qui frappe indistinctement la radio Ekitela et la radio Numbampela, stations privées émettant à Lomela, territoire situé à 565 km de Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru, au centre de la RDC ", peut-on lire dans cette correspondance signée par la secrétaire exécutive par intérim de l'Olpa, Chancelle Nsingi.