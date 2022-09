Gabon: Premier League - Chelsea - Aubameyang, " Pas facile de jouer avec un masque et avec une blessure "

Après avoir fait ses débuts avec Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang s'est confié sur ce qui constitue un retour en Premier League anglaise. Il a des difficultés à jouer avec son masque et sa blessure au visage. Le Gabonais a rejoint les Blues en provenance de Barcelone, après avoir passé six mois en Catalogne. Auba a atterri à Londres, une ville qu'il connaît très bien pour avoir été un joueur d'Arsenal entre 2018 et 2022. A Stamford Bridge l'attaquant de 33 ans a retrouvé son ancien entraîneur du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel.

Sous l'Allemand, Aubameyang n'a disputé qu'un seul match, son entraîneur ayant été limogé au profit de Graham Potter. " C'est une personne vraiment positive. C'est un grand personnage. On va essayer d'apprendre avec lui, et de gagner le plus vite possible. Il va être facile de s'adapter. Ses idées sont très claires. ", a-t-il déclaré à Chelseafc.com à propos de Potter.

" Cela a été des semaines étranges pour nous tous, je pense, pas seulement pour moi. Cela fait partie de la vie. Tout le monde connaît la relation que j'ai eue avec Thomas. C'est triste quand quelqu'un quitte un club, mais c'est le football. Il faut s'adapter rapidement à différents moments d'une saison. C'est un peu triste, mais j'espère que des jours meilleurs arrivent. Lorsque vous jouez pour Chelsea, vous avez besoin de résultats le plus tôt possible. ", a poursuivi Auba.

Le joueur porte un masque. Il a subi une blessure au visage lors d'une horrible attaque à son domicile vers la fin de son séjour à Barcelone. " J'ai besoin de plus de temps. Je ne suis pas encore en forme à 100 %. Ce n'est pas facile de jouer avec un masque et avec une blessure, mais j'espère que je serai à 100% dès que possible. ", a confié l'ancienne star des Gunners.