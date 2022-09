Congo-Brazzaville: Exposition-vente - José Cyr Ebina lance le " marché de vente des produits à petit prix "

La rue Piétonne Charles-Ebina, située au Centre-ville de Brazzaville, a pris des allures d'un marché des arts, grâce à l'initiative de l'ancien député d'Ignié, José Cyr Ebina, baptisée le " marché de vente des produits à petit prix ".

Des produits artisanaux, de la pharmacopée et des tableaux de peinture font partie des objets proposés à la vente. Cette initiative entend, selon le responsable de l'exposition, Christian Koulafoua, faire valoir le travail des artistes congolais et africains peu connu. Ce lieu d'exposition pourrait également, par la même occasion, à long terme, se transformer en repère d'approvisionnement pour les amoureux de l'art et de la culture tant Congolais qu'Africains, a-t-il annoncé.

Parmi les objets exposés à cette foire figurent, par exemple, les robes, les foulards, les chapeaux traditionnels et modernes, les tisanes sous forme de thé, les tableaux de peinture dont les prix varient entre 1000 et 7 5000 FCFA.

Au sujet de l'écoulement des produits, Logane Ntsika, président directeur général de la société Nkembi Caira et exposant à cette foire, a laissé entendre que les clients ne sont pas au rendez-vous. " Les gens ne connaissent pas l'existence de cette exposition-vente. Les produits ne s'écoulent pas convenablement. Les achats se font de façon timide ", a-t-il ajouté.

Concernant la participation à cette fête de l'art, la couturière sénégalaise, Aminata Sylla, a révélé la raison de sa présence. " Je prends part à cette exposition-vente juste par curiosité. Nous sommes encore au début de l'activité. Je souhaite que les choses marchent. Que les clients viennent nombreux. Si les choses se passent comme je le souhaite, je verrai dans quelle mesure ouvrir un atelier de couture ainsi qu'une boutique de vente d'habits ", a-t-elle fait savoir.

Créé en 2005 et aménagé entre 2020 et 2021, le lieu de l'exposition, la rue Piétonne Ebina, est l'une des ruelles très passantes du Centre-ville sur laquelle se tiennent, le plus souvent, quelques activités culturelles.

Lancée le 12 septembre dernier, cette exposition prendra fin le 26 de ce mois.