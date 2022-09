Congo-Brazzaville: Diplomatie - Isidore Mvouba et Giacomo Durazzo échangent sur les questions environnementales et économiques

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a échangé le 22 septembre à Brazzaville avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Giacomo Durazzo, sur les questions environnementales et économiques.

Le premier sujet, a laissé entendre le diplomate européen, a porté sur l'environnement, notamment le Bassin du Congo, dans le cadre du climat mondial. La contribution que les forêts du Bassin du Congo donnent à l'amélioration du climat, à la lutte contre le changement climatique.

Giacomo Durazzo a signifié que souvent ces forêts ne sont pas suffisamment valorisées durant les discussions internationales. " Et donc nous pensons que le Congo et les pays du Bassin du Congo doivent se faire entendre mieux sur ces forêts et sur l'importance de les conserver. L'Union européenne est un partenaire important ", a-t-il expliqué.

Il a aussi rappelé que son institution travaille pour améliorer la gestion forestière, faire que la population riveraine autour des forêts puissent aussi bénéficier de ce patrimoine, tout en le conservant. L'Union européenne, a-t-il fait savoir, a un programme bien déterminé de soutien des forêts du Congo et 80 millions d'euros ont été prévus pour accompagner ce programme.

L'autre grand volet de cet échange a porté sur l'économie, notamment sa diversification. A propos, le diplomate européen a fait état de nombreuses interventions de l'Union européenne en termes d'énergie alternative, de promotion de l'agriculture qui puisse diminuer la dépendance du pays de l'importation des biens alimentaires.

" Nous croyons que la crise qui est en train de toucher le Congo comme beaucoup d'autres pays constitue un problème, puisque cela touche les ménages, notamment les plus pauvres. Mais avec le programme du gouvernement pour la valorisation des zones agricoles, que nous soutenons à travers les projets d'agriculture, nous pensons que dans les courts et moyens termes, il y aura des possibilités de développement de l'agriculture et d'amélioration de cette situation ", a-t-il ajouté.

Le président de l'Assemblée nationale et son hôte ont aussi abordé les questions de la pêche, mais aussi comment attirer plus d'investissements européens.

Les questions de l'agenda parlementaire, des prochaines lois qui sont prévues, à savoir le budget, la loi sur les investissements publics privés ont également été au centre des échanges entre les deux personnalités.