Afrique: Lutte contre la pollution plastique - L'Afrique renforce son arsenal

Lors de la 18e session de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE), qui s'est tenue à Dakar, au Sénégal, du 12 au 16 septembre, les ministres de l'Environnement des cinquante-quatre pays africains ont adopté une série de décisions et de messages clés visant à lutter contre le changement climatique, la perte de la nature, la pollution et les déchets, y compris l'élimination des décharges à ciel ouvert et du brûlage des déchets.

Le président de la CMAE, ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, Abdou Karim Sall, a souligné que la session intervient dans le sillage d'une crise régionale sanitaire, alimentaire, énergétique et financière qui touche particulièrement l'Afrique. Il a fait état du caractère urgent du thème de la conférence, à savoir assurer le bien-être de la population et garantir un environnement durable en Afrique. En ce qui concerne la pollution, les ministres se sont engagés à :

- éliminer les décharges à ciel ouvert et le brûlage des déchets en Afrique et à promouvoir l'utilisation des déchets comme ressource pour la création de valeur et d'emplois. Ils ont appelé les partenaires du développement à soutenir les pays africains pour mieux surveiller et réduire les émissions de méthane et de carbone noir associées aux déchets ;

- améliorer la sensibilisation aux risques que la résistance aux antimicrobiens fait peser sur la santé humaine et le développement durable en Afrique. Ils ont également appelé à une action urgente et collective pour prévenir et minimiser les impacts négatifs de la résistance aux antimicrobiens.

" Nous reconnaissons le rôle crucial que joue la CMAE dans la conduite et la défense des positions et des intérêts de l'Afrique dans les domaines de l'environnement et du développement durable, à tous les niveaux, y compris par sa participation active aux négociations mondiales sur les accords multilatéraux sur l'environnement. Nous devons renforcer le rôle de la CMAE en tant que plateforme de mise en œuvre ", a déclaré la présidente de la sixième Assemblée des Nations unies pour l'environnement, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable du Maroc, Laila Benali.

John Kerry, l'envoyé spécial du président des Etats-Unis pour le climat, qui a participé à la conférence, a quant à lui déclaré : " C'est un honneur de me joindre à la CMAE de cette année, où j'espère offrir quelques réflexions, mais surtout vous entendre... Notre défi est trop grand pour qu'une nation, ou un groupe de nations, le résolve seule. Nous devons œuvrer ensemble, en tant que secteur privé, société civile, gouvernements, groupes tribaux et indigènes, pour gagner la bataille ici. Créer des partenariats sera essentiel en Afrique et au-delà ".

Les ministres se sont également engagés à renforcer la CMAE et à la rendre plus efficace, notamment en appuyant la collaboration avec les ministres africains des Finances et de la Planification économique. Ils ont fourni des orientations politiques pour la participation de l'Afrique aux prochains événements environnementaux mondiaux.

En ce qui concerne la conférence des Nations unies sur le climat (COP27) qui se tiendra du 6 au 18 novembre à Sharm el Sheikh, en Egypte, les ministres ont souligné la nécessité de :

-reconnaître les besoins et les circonstances particulières de l'Afrique dans le cadre de l'Accord de Paris ;

- demander aux pays développés de respecter les engagements financiers promis et lors de la COP27, fixer un nouvel objectif ambitieux pour 2025, incluant les pertes et dommages ainsi qu'un cadre de financement de la transition juste pour soutenir les pays en développement ;

- soutenir les pays africains pour qu'ils abandonnent les modèles de développement à forte intensité de combustibles fossiles tout en améliorant l'accès à l'énergie.

Concernant la conférence des Nations unies sur la diversité biologique (COP15) qui se tiendra du 7 au 17 décembre 2022 à Montréal, au Canada, les ministres réaffirment que le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 doit inclure une solution pour le partage des avantages découlant de l'utilisation des informations sur les séquences numériques des ressources génétiques. Les ministres soulignent la nécessité de combler le déficit financier pour assurer la mise en œuvre des objectifs et de la cible du cadre et appellent à la création d'un fonds mondial pour la biodiversité.