Afrique: Qatar 2022 - Le Sénégal reçoit un avertissement des Pays-Bas avant leur match d'ouverture

L'équipe nationale des Pays-Bas a franchi une étape importante vers le Final Four de la Ligue des Nations jeudi soir. Contre la Pologne, l'effectif de l'entraîneur Louis van Gaal a décroché une victoire très facile 2-0, envoyant un message d'avertissement au Sénégal avant leur match d'ouverture à la Coupe du monde 2022. A Varsovie, il y avait 56.000 fans mais cela n'a pas empêché les visiteurs d'exhiber un jeu de classe mondiale. Un but de Cody Gakpo et un autre de Steven Bergwijn, respectivement de chaque côté de la mi-temps, ont fait la différence.

Dans ce qui a été leur avant-dernier match vers le Qatar, les Néerlandais ont carrément rassuré les derniers pessimistes. A l'occasion, les Pays-Bas ont aussi envoyé un message d'avertissement aux hommes d'Aliou Cissé.

Ils affronteront la Belgique dans deux jours, avant de défier le Sénégal de Sadio Mané le 21 novembre 2022. Selon Fakt, le plus grand journal de Pologne, " les Pays-Bas tels que nous les avons vus sont l'un des candidats pour remporter la Coupe du monde au Qatar. "

Après 13 matchs sur le banc des Orange depuis son retour le 4 août 2021, van Gaal n'en a perdu aucun. L'entraîneur de 71 ans a remporté 9 victoires et fait 4 nuls. Un résultat qui impressionne pour ce troisième passage du Néerlandais à la tête des Pays-Bas. Vu sous cet angle, les Lions de la Téranga ont de quoi s'inquiéter.

Le Sénégal va disputer demain un match amical contre la Bolivie, avant celui face à l'Iran trois jours plus tard. Dans leur Groupe A de la Coupe du monde 2022, les Pays-Bas et le Sénégal doivent défier aussi le pays organisateur, le Qatar. Un autre adversaire non négligeable reste aussi l'Equateur.

Le Sénégal fait partie des cinq pays qualifiés pour le Mondial de la FIFA de cette année. Le Cameroun, la Tunisie, le Maroc et le Ghana sont les autres nations africaines qualifiées. Le tournoi a lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022.