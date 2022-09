Soudan: Al-Burhan - La réforme du Conseil de Sécurité doit être compréhensive

New York — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a indiqué dans son allocution devant la 77ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York aujourd'hui que le Soudan agit la question de la réforme du Conseil de Sécurité dans le cadre de la position Africaine unifiée, expliquant que la position du Soudan sur le processus de négociation de gouvernement informel sur la réforme souligne l'importance et la centralité de la question de la réforme du Conseil de Sécurité et la nécessité de la réforme compréhensive.

Al-Burhan a appelé à la réforme pour adresser les procédures, les modalités et les approches du Conseil de Sécurité d'une manière qui traite les aspects négatifs de la pratique et de l'expérience actuelles du Conseil, qui ont émergé dans la formulation unilatérale concernant les pays inscrits à l'ordre du jour du Conseil de Sécurité.

En conclusion de son discours, Al-Burhan a exprimé ses remerciements et son appréciation à tous les pays frères et amis qui ont apporté leur soutien au Soudan, appelant les Nations Unies, la communauté internationale et les amis à plus de solidarité avec le Soudan à cette étape.