Soudan: Al-Burhan affirme l'appréciation du pays au slogan de la 77ème session de l'AGNU

New York — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé l'appréciation du Soudan pour le slogan de la session actuelle de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Al-Burhan a appelé à plus de solidarité et d'action multilatérale conjointe et à l'activation des mécanismes de coopération internationale pour trouver des solutions durables aux défis globaux et réduire leurs effets négatifs sur les peuples du monde, en particulier dans les pays sortant de conflits et les pays les moins développés.

S'adressant ce soir à la session de haut niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Al-Burhan a dit qu'il est heureux d'informer l'assemblée sur les développements politiques au Soudan, exprimant son engagement à œuvrer pour réaliser la paix et renforcer les mécanismes de transition pacifique, menant à une pleine transition démocratique à travers des élections libres, justes et transparentes à la fin de la période de transition.

Le Président du Conseil de Souveraineté a fait allusion à la décision des Forces Armées, en Juillet dernier, de retirer l'institution militaire du dialogue et de ne pas participer au pouvoir pour laisser la place aux forces politiques et révolutionnaires qui croient à une transformation démocratique pour former un gouvernement dirigé par des civils, de compétences nationales indépendantes, auquel tout le monde participe, à l'exception du Congrès National, pour compléter les exigences de la période de transition.

Al-Burhan a renouvelé l'engagement du Soudan à coopérer avec la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la Transition au Soudan pour soutenir la phase de transition au Soudan conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et à son mandat stipulé dans la résolution de sa formation et la matrice des exigences pour soutenir la transition que le Soudan a remis aux Nations Unies.

Al-Burhan a également réitéré la continuation de la coopération avec la Force de sécurité intérimaire des Nations unies à Abyei (UNISFA).