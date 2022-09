Ile Maurice: Quand la politique s'y mêle...

Adrien Duval est doublement coupable. Coupable surtout du patronyme Duval. Il est quand même le fils du leader de l'opposition, qu'on veut atteindre.

La tactique du gouvernement qui contrôle la police est de profiter d'une charge minime sous la Road Traffic Act pour lui donner un sérieux et très médiatisé upgrade politico-médiatique. Ainsi la police voit une "conspiracy", mais ne nous dit pas entre qui et qui, car elle n'avait pas exigé des 'statements' le soir de l'accident. Le judiciaire n'est souvent pas naïf et déconstruit assez facilement un dossier à charge qui ne tient pas debout.

Objectif et résultat de la dernière gesticulation de la police : Adrien Duval - qui n'aurait jamais dû conduire le soir de son anniversaire ! C'est une faute - se retrouve en détention policière pendant deux jours. La charge de "conspiracy" a aussi été utilisée contre des journalistes de l'express, dans le récent passé, sans que la police ne puisse fournir le moindre indice. C'est avant tout une tentative de 'character assassination' en utilisant l'appareil d'État. Inquiétant !

Encore heureux que le Prosecution Commission Bill n'est jamais passé - et ironie de l'histoire... grâce à la démission du PMSD, il y a pratiquement six ans de cela, du gouvernement MSM - et qu'il reste toujours un Directeur des poursuites publiques (DPP) pour apprécier à sa juste valeur les manoeuvres de la police. Sans un DPP neutre et indépendant, plus d'un politicien et journaliste seraient derrière les barreaux depuis assez longtemps, je pense.