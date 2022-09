Afrique de l'Ouest: Fixation du prix du Kg de cacao aux producteurs-Le gouvernement pouvait jouer sur le levier fiscal…

C’est le 1er Octobre 2022 que la Côte d’Ivoire et le Ghana vont ouvrir simultanément, la campagne principale de commercialisation du cacao. En attendant, dans l’univers du négoce du cacao, les spéculations vont bon train sur le prix aux producteurs. Mais le Conseil des ministres qui aura lieu avant cette date, le gouvernement ivoirien pourrait annoncer aux producteurs le nouveau prix du Kg de cacao et donc valable pour la campagne principale.

En Côte d’Ivoire, le prix du Kg est actuellement officiellement garanti est de 825 Fcfa quand les cours sur le marché international ce vendredi 23 Septembre 2022 est de 1412 Fcfa le Kg. Les prévisions du Conseil du café cacao dans sa session n°1 du 22/09/2022, indiquent que : « Sur la période d’Octobre à Décembre 2022, le prix du Kg de fèves de cacao devrait être de 1412 Fcfa. Avant de fléchir légèrement sur Janvier-Mars 2023 à 1 382 Fcfa contre 1362Fcfa sur Avril-Juin 2023. Le prix devrait continuer légèrement à baisser sur Juillet à Septembre à 1 342 Fcfa et 1331 sur Octobre- Décembre 2023. » Dans un tel contexte avec une telle tendance, faudrait- il s’attendre à une hausse du prix aux producteurs qui est actuellement de 825Fcfa ? Les points de vue divergent. Maurice Kouadio, planteur à Divo, dans la région du Lô Djiboua estime que l’essentiel, c’est que le gouvernement fixe un prix qui pourrait être respecter sur le terrain. « Il faut éviter d’annoncer un prix politique que des acheteurs véreux ne respecteraient pas dans les zones de production. », dit-il.

Pendant ce temps des syndicalistes qui projettent une grève et des mouvements de mécontentement à partir du 1er Octobre prochain réclament un prix minimum garantie de 1000Fcfa le Kg. Lors d’une conférence de presse animée, le mardi 20 Septembre 2022 à Abidjan- Yopougon, par M. Koulaï Mangni Valentin le secrétaire général national du (Synarep-Ci) ce syndicat a jugé « inacceptable que le pays tire l’essentiel de ses ressources financières de divers produits agricoles et que les acteurs de ces secteurs broient le noir… » M. Koulaï Mangni Valentin le secrétaire général national du Synarep-Ci une revalorisation des prix bord champ des produits tels que le café et le cacao par le gouvernement pour la prochaine campagne 2022-2023.Selon le conférencier, « le coût du kilogramme bord champ du cacao qui est actuellement de 825 Fcfa devrait grimper à 1500Fcfa. Et le café passé de 700 Fcfa à au moins 1000Fcfa/Kg… »

Mais que disent les experts en économie cacaoyère ? A la veille de l’ouverture de la prochaine campagne de commercialisation du cacao, ils ont décidé de parler peu, juste et sous le couvert de l’anonymat. « C’est possible d’augmenter le prix du Kg du cacao aux producteurs à 850 Fcfa. Nos Etats ne peut jouer sur le coût du transport maritime, l’assurance et autres à l’international qui entre dans la structure du prix à l’international certes. Mais ils peuvent jouer sur le levier fiscal en interne, pour réduire le taux de parafiscalité supporté par chaque kilogramme de cacao notamment en Côte d’Ivoire. Où il y a trop de taxes supportées par un Kg de cacao. Ce qui n’est pas le cas au Ghana où l’Etat via le Cocobod contrôle et régente tout en interne. Malheureusement, ce sont ces droits et taxes qui alimentent les recettes budgétaires de l’Etat. Ce qui rend la marge de manœuvre très mince (…). En cours d’exercice c’est très difficile mais le gouvernement peut le faire avant la mise en place du budget d’Etat (…) », commente Maurice S.