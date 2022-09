Cote d'Ivoire: Développement des relations d'affaires entre l'Italie et la Côte d'Ivoire - La Chambre de commerce et d'industrie et Confindustria s'engagent dans un partenariat

Un forum économique ivoiro-italien s'est tenu en marge de la visite qu'a effectuée le Président de la République Alassane Ouattara au Vatican, le 16 septembre 2022.

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) y était représentée au plus haut niveau par son président et son premier vice-président respectivement Faman Touré et Dr Parfait Kouassi.

A l'issue de ce forum qui a regroupé des dizaines de chefs d'entreprises italiennes et ivoiriennes, Faman Touré et Raffaele Langella, directeur des affaires internationales de la Confédération générale de l'industrie italienne (Confindustria), qui est l'équivalente italienne de la Cci-CI, ont signé une convention engageant leurs institutions dans un partenariat gagnant-gagnant.

A en croire Faman Touré, cet accord vise à définir le cadre général de la coopération entre les deux parties, en vue de contribuer au développement des relations d'affaires entre les opérateurs économiques ivoiriens et italiens, et à l'établissement de liens privilégiés pour l'encadrement et l'organisation du secteur privé des deux États.

L'engagement de la Côte d'Ivoire dans ce partenariat bilatéral porté par Faman Touré a bénéficié de la caution du Premier ministre Patrick Achi et du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, qui, avec bien d'autres membres du gouvernement, ont aussi pris part au forum.

Confindustria, notons-le, est la principale association représentant les entreprises manufacturières et de services en Italie. Elle représente 150 000 Pme et grandes entreprises.

Hormis ce forum, le président de la Cci-CI, conformément à sa mission de promotion des opportunités d'affaires entre les entreprises ivoiriennes et étrangères, a eu des échanges avec plusieurs opérateurs économiques italiens désireux d'investir en Côte d'Ivoire.