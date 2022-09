Madagascar: Revenge porn - L'ex-fiancé de Wendy Catalina arrêté à Antanimena

Quelques semaines après la publication d'une vidéo très intime de l'artiste Wendy Catalina, le diffuseur de la vidéo a été arrêté par la police à Antanimena dans une boîte de nuit. Il a ensuite été transféré au Toby Ratsimandrava dans le cadre d'une enquête. L'affaire remonte au mois de juillet dernier, la jeune artiste a été victime d'acte diffamatoire, une vidéo dans la catégorie revenge porn. La vidéo provenait d'une conversation privée sur WhatsApp entre l'artiste et son ex-fiancé, il y a plusieurs mois, mais elle a été partagée sur Facebook. Selon l'information, ce dernier aurait activement partagé les images de la chanteuse sur les réseaux sociaux. La chanteuse a donc porté plainte contre l'auteur du partage qui apparemment figurait en tête dans la liste des suspects. Néanmoins, l'artiste concernée n'a pas caché ses doutes sur l'implication d'autres personnes. En outre, le jour de la diffusion de la vidéo, le jeune homme en cause a reconnu, dans une publication qu'il aurait faite, ses responsabilités et a déclaré être prêt à en assumer les conséquences. Depuis ce temps, les forces de l'ordre ont essayé de le retrouver mais ce n'est qu'hier qu'il a été arrêté après trois mois de captivité. Pour rappel, le couple s'est séparé il y a six mois avant la diffusion de cette vidéo, et quelque temps après leurs fiançailles. La vidéo s'agit bel et bien d'une vengeance. Le " revenge porn " est une pratique apparue dans les années 80. En fait, la vengeance pornographique ou " revenge porn " est la diffusion d'images, de vidéos ou de paroles intimes ou à caractères sexuels à l'insu d'une personne, dans le but de l'humilier et de ternir sa réputation.