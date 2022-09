Madagascar: Éclairage - Des lampadaires distribués gratuitement à Toamasina

Une fois de plus, la région Atsinanana bénéficie d'équipements d'éclairage. Cette semaine, une délégation du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH) a procédé à la distribution massive de lampadaires solaires et de lampes Cobra, qui peuvent également fonctionner avec l'électricité de la Jirama. C'était une action entreprise dans les districts de Toamasina I et Toamasina II, et qui fait suite à une série de distributions menées dans d'autres régions. Outre la population locale, la police, la gendarmerie, l'armée et l'ENAP (École nationale d'administration pénitentiaire) ont également bénéficié de ces dons de lampadaires à Toamasina.

À noter que la capitale économique a déjà bénéficié d'une campagne d'éclairage public, menée par la Jirama et ses partenaires. Pour la population locale, l'éclairage public figure parmi les besoins fondamentaux pour améliorer la sécurité publique. Une des raisons qui a incité la Jirama à apporter de la lumière pour 50 chefs-lieux de districts, dans le cadre de sa campagne " Un jour, une ville : Caravane de la lumière ". Selon la société d'État, cette action est menée dans le cadre de la réalisation du velirano du président de la République, relatif à la mise à disposition de l'électricité et l'eau pour tous.