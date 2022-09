Afrique: Lalaina Nomenjanahary dit Bolida - " Les locaux ont leur place au sein de l'équipe, mais ils devront s'affirmer davantage "

L'ancien joueur reconverti en entraîneur fait partie du staff technique de Nicolas Dupuis depuis le mois de juin dernier. Bolida est surtout là pour accompagner les joueurs locaux pour leur intégration. Il nous a accordé une interview en marge de la préparation des Barea au Maroc. Interview.

MIDI Madagasikara : Quel est réellement ton rôle au sein du staff technique au sein des Barea ?

Lalaina Nomenjanahary (Bolida) : " C'est une opportunité pour moi d'avoir intégré le staff technique en charge de la relation avec les joueurs, non pas adjoint du coach. J'essaie d'apporter mes conseils aux joueurs surtout aux jeunes et c'est aussi une expérience professionnelle et personnelle ".

MIDI : Comment trouves-tu le niveau des joueurs locaux, toi qui as aussi commencé ta carrière dans le championnat local ?

Bolida : " Ils sont talentueux. Je leur ai dit depuis le match contre l'Angola au mois de juin à domicile, qu'il ne faut pas être impressionné et avoir peur sur le terrain. Tous les joueurs sélectionnés au sein de l'équipe nationale sont égaux et pareils. Ils ont leur place au sein de la sélection et ont les mêmes droits que les expatriés. Ils devront s'exprimer et apporter leur point de vue, mais ne devront pas s'enfermer sur eux-mêmes ".

MIDI: Qu'en est-il de l'intégration des joueurs locaux au sein de l'effectif ?

Bolida : " Ils sont bien intégrés et comme il s'agit d'un sport collectif, il y a quelques tactiques à améliorer. Par exemple, lors de la rencontre face au Maroc, nous avons constaté qu'il est nécessaire de travailler la tactique défensive. Ils sont dans l'ambiance, il va falloir s'affirmer petit à petit ".

MIDI : Ces derniers temps, tu as suivi une formation d'entraîneur. Peux-tu nous en parler davantage et quelles sont les finalités ?

Bolida : "Je suis une formation pour l'obtention du diplôme de brevet d'entraîneur de football (BEF) organisée par l'Institut Régional de formation de football et la fédération française de football. À la fin de ma formation, je pourrai entraîner une équipe U16 et U18 en tant qu'assistant-coach pour le niveau national. Et je pourrai aussi diriger une équipe nationale. La formation a débuté au mois d'août et ne prendra fin qu'au mois de juin 2023. Les charges de travail sont très importantes car il faut présenter trois projets, sportif, d'entraînement et de jeu. Les séances théoriques et pratiques sont alternées ".

MIDI : Est-ce que ta présence au sein du staff des Barea est un plus pour toi pour la formation ?

Bolida : " Cette expérience m'aide beaucoup pour la pratique. Il faut savoir gérer les émotions et les gestes sur le banc de remplacement. Actuellement, je suis un stage avec l'équipe du Paris FC et suis en relation et contact avec le staff professionnel ".