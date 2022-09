Madagascar: 4e édition de la FIA - Les produits agricoles transformés à l'honneur

La Foire Internationale de l'Agriculture (FIA) qui en est à sa 4e édition a ouvert ses portes hier au parc des Expos Forello à Tanjombato. Cette manifestation économique durera jusqu'au dimanche. Environ 550 stands y sont érigés. Tous les acteurs œuvrant dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sont représentés. On peut citer, entre autres, des organisations paysannes appuyées par les projets et programmes sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, qui co-organise cet événement avec l'agence Première Ligne.

Pour cette 4e édition, les produits agricoles bios transformés sont à l'honneur. De nombreuses innovations y ont été découvertes. On peut citer, entre autres, la production de shampoing à base d'extraits de gingembre, d'oignon, d'ail, de feuilles de goyave et d'aloe vera. Un petit exploitant à Sambava, quant à lui, a présenté pour la première fois son chocolat et son beurre de cacao artisanaux. Gasy Tia Mandroso veut identifier les besoins des consommateurs en exposant son charbon de bambou, une innovation.

Grande innovation. Le chocolat miel à tartiner constitue également une nouveauté, outre la valorisation de miel de différents parfums comme la mangue, le tamarin et la cannelle. " La traçabilité de nos produits sont assurés et bios car nous faisons des analyses bactériologiques tout en réduisant le taux d'humidité. Nous exportons déjà en Europe ", explique le responsable de Honey of Madagascar. Ce n'est pas tout ! Soaty Agri lance les graines de potiron au chocolat et les confits de potiron qui sont tous fabriqués localement.

Une ferme localisée à Ivato, quant à elle, produit du fromage fouetté aux fines herbes, sans conservateur. Des produits à base de farine de tapioca sans gluten, comme le bubble tea, le galet breton, et le tapiolac, une grande première à Madagascar, sont également lancé dans le cadre de cette 4e édition de la FIA. Des plats gourmands à base de graine de chia, un superaliment, et le vinaigre de datte ainsi que les cocottes minutes de la fonderie d'aluminium d'Ambatolampy, une grande innovation, y sont aussi à découvrir.

Animaux d'ornement. Par ailleurs, des variétés de semences vivrières et maraîchères ou de grains secs y sont vulgarisées par ProFarm. Parlant de la principale denrée des Malgaches, le riz hybride, le riz parfumé et le riz noir sont à l'honneur. On trouve également à la foire les animaux d'ornement comme les lapins de la race géants des Flandres, pesant 6,5 kg et dont les prix débutent à 1 million Ar, le mouton Texel et les paons. Le poisson vivant japonais dit Koi présenté dans un aquarium, par contre, se vend à 200 000 Ar le géniteur. Des systèmes d'irrigation d'eau modernes tels que le système goutte à goutte et le réservoir plein de sable enterré, sont également présentés à la foire par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. " En effet, la valorisation des ressources en eau garantit le développement du secteur agricole ", a évoqué le ministre de tutelle, Fidiniavo Ravokatra, lors de l'ouverture de la 4e édition de la FIA hier.