Ile Maurice: Triennale de l'éducation à Maurice - Le pays sera au rendez-vous

Sauf changement, Madagascar participera à l'un des forums de haut niveau les plus importants d'Afrique en Octobre. Il s'agit de la Triennale de l'ADEA qui se concentre sur des thèmes critiques qui transforment les systèmes éducatifs pour un développement économique durable.

" Réflexion sur l'impact de la Covid-19 sur les systèmes éducatifs africains et comment renforcer la résilience pour soutenir le développement des compétences pour le continent et au-delà ". C'est le thème qui sera abordé à la Triennale de l'ADEA (Association pour le développement de l'éducation en Afrique) sur l'éducation et la formation en Afrique les 19, 20 et 21 octobre à Maurice. Sauf changement, cette rencontre verra la participation de Madagascar. La Triennale 2022 s'appuiera sur le sommet sur la Transformation de l'éducation qui s'est tenu à New York et discutera de sa mise en œuvre ainsi que du suivi de ses résultats.

C'est une occasion unique pour les acteurs de l'éducation de faire le point, d'apprendre et de partager des expériences fructueuses sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'éducation et de s'engager collectivement à développer les moteurs et les conditions nécessaires à un système éducatif résilient qui soutient le développement des compétences en Afrique et au-delà.

Résultats. La Triennale aboutira au partage de connaissances, d'expériences, de bonnes pratiques et de solutions pour informer les politiques et les programmes visant à améliorer l'utilisation de la numérisation dans le processus de construction de systèmes éducatifs résilients. Un autre résultat attendu est la déclaration finale qui stipule les engagements des parties prenantes, en particulier les ministres de l'Education, pour la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de chacun des quatre sous-thèmes et du thème principal. La Triennale de cette année sera hybride et réunira 600 participants dont 300 en présentiel et 300 en virtuel comprenant des décideurs politiques, des partenaires de développement essentiels et des acteurs clés qui défendent l'éducation en Afrique.