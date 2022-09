Afrique: Filles - Mirindra Razafinarivo en finale

Le circuit ITF/CAT U14 étape 2 qui s'est joué au COT d'Ilafy a réussi aux jeunes Malgaches. Pour le second match des demi-finales d'hier, Mirindra Razafinarivo a battu l'Égyptienne Habib Habiba en 2 sets 7/6 6/2. La jeune raquette malgache Mirindra Razafinarivo a réussi un bel exploit devant l'Égyptienne récente vainqueur de la première étape du circuit ITF/ CAT U14 de dimanche dernier.

Dina Razafimaha-tratra, ancien DTN de la fédération malgache du tennis, il a expliqué " Dommage que Mirindra a décidé de ne pas participer aux championnats d'Afrique U14 du Togo il y a un mois où elle avait ses chances de briller. Elle a préféré aller à Maurice faire 2 tournois U18. L'intérêt pour Mirindra c'est de marquer des points et d'être retenue pour faire les masters africains U14. On ne sait pas si les points qu'elle gagnera suffiront. Mirindra a toutes ses chances pour prendre le dessus sur l'Égyptienne et elle a le niveau pour s'imposer ".

Et Dina Razafimahatratra de continuer: " Mirindra a l'habitude de jouer contre les 15, 16 et 18 ans et elle joue sans pression. Maintenant, elle joue dans sa catégorie et c'est la fille à battre. Donc elle aura quand même beaucoup de pression ", conclut-il.

Dans l'autre demi-finale, Martinez Ngotia s'est inclinée en 2 sets 2/6 3/6 devant l'Égyptienne Hosam Dareen, perdante de la finale de dimanche dernier de la première étape. Martinez Ngotia a expliqué: " J'ai commis trop de fautes aujourd'hui et c'est une belle expérience. Arriver en demi-finales d'un circuit international est déjà une belle performance et c'est encourageant pour l'avenir ".