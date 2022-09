Congo-Kinshasa: Processus électoral en RDC, UDPS / Funa - Pierre Zomba sensibilise pour le second mandat de Félix Tshisekedi

En vue de préparer conséquemment les élections en République démocratique du Congo dont la date s'approche à grand pas, Pierre Zomba, président fédéral de l'UDPS/Funa, a effectué une tournée de sensibilisation et de conscientisation de la base. Au cours de son excursion, il a encouragé les militantes et militants de sa fédération à se mobiliser et à mouiller le maillot pour non seulement la réélection de Félix Tshisekedi en 2023, mais aussi pour offrir à ce dernier une majorité parlementaire écrasante.

Entamée depuis le début du mois de septembre, la tournée politique du leader de l'UDPS Funa a connu sa boucle la fin de la semaine dernière. Dans toutes les six sections de la fédération de la Funa, un seul message leur était adressé. Celui de l'engagement et le travail acharné pour accorder un deuxième mandat à Félix Tshisekedi. Il a aussi souligné, par la même occasion, l'impératif devoir chaque membre du parti de travailler afin d'offrir la majorité parlementaire au Chef de l'Etat à l'issue des élections de 2023.

"Nous voulons à ce que le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre candidat pour les élections de 2023, ait un second mandat et que l'UDPS obtienne, cette fois-ci, la majorité parlementaire propre à elle", a signifié le président fédéral de l"UDPS/Funa.

Il note que la majorité parlementaire s'avère indispensable pour le deuxième mandant de Félix Tshisekedi dans la poursuite de sa vision du peuple d'abord, et lui épargnera ainsi les types de problèmes rencontrés en 2019 avec la coalition FCC-CACH.

"Le fait qu'on ait manqué la majorité parlementaire en 2018 nous a créé des problèmes et au parti et au pays. On avait du mal à faire exécuter notre programme. C'est raison pour laquelle moi, en tant que leader de la Funa j'ai vu loin et je me suis décidé de préparer les élections en amont. La tournée que j'ai effectuée m'a enseigné. Les combattants de l'UDPS sont fidèles à leur parti et au Président de la République. 2023, je suis rassuré de l'accomplissement de l'objectif avec les miens.

Il y a lieu de rappeler que la tournée de Pierre Zomba dans la fédération de la FUNA a concerné les sections Makala, Ngiri-Nguri, Bandalungwa, Selembao, Kalamu et Bandalungwa. Un périple politique qu'il note avec satisfaction.