Congo-Kinshasa: Tshopo - Les travaux de réhabilitation de la route Kisangani-Opala en arrêt depuis plusieurs semaines

Les travaux de réhabilitation de la route Kisangani-Opala, dans la province de la Tshopo n'avancent plus et les usagers se plaignent de la lenteur des travaux, a affirmé, mercredi 21 septembre, le député provincial du territoire d'Opala, Jean-Pierre Litema.

Trois mois après le lancement de ces travaux, seulement 25 kilomètres ont été effectués alors qu'ils doivent couvrir 373 kilomètres durant une période de huit mois.

Le député provincial Jean-Pierre Litema a fait ce constat au terme d'une visite de terrain la semaine dernière afin de se rendre compte de la réalité sur ces travaux.

" On ne respecte pas les normes de la réhabilitation d'une route nationale. On n'a pas vu de saignées, il n'y a pas de limonite jetée là-bas, et même l'écartement c'est moins de cinq mètres. Vraiment, il y a quelque chose sur le terrain qui ne marche pas. Je n'ai trouvé aucun véhicule sur le terrain, ça signifie que c'est une histoire où la République a jeté son argent... ", a déploré l'élu d'Opala.

Mais, pour le Chef de brigade de l'Office des routes qui exécute ces travaux, Dieudonné Adipepe, les engins sont immobilisés au point kilométrique 27. C'est ce qui explique l'arrêt des travaux à cause du manque de matériel roulant propre à cette entreprise.

" Nous demandons au gouvernement de nous doter de matériel propre, de nos machines appartenant à l'Office des routes. Quand on avait nos matériels on n'avait pas de problème de contrats. On commençait les travaux à 6 heures ou 7 heures et on arrêtait tardivement. Aujourd'hui l'Office des routes n'a plus de matériel ", a affirmé Dieudonné Adipepe.