Congo-Kinshasa: Fonds mondial - La RDC entend contribuer à hauteur de 6 millions USD

" La RDC va de nouveau contribuer à hauteur de six millions USD pour la reconstitution du Fonds mondial pour la santé dont l'enveloppe global est estimée à 18 milliards USD ".

C'est ce qu'a affirmé, mercredi 21 septembre depuis New York (USA), le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mbungani en marge de la 77e assemblée générale de l'ONU.

Il a également précisé que ces fonds vont aider à la lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme à travers le monde.

A l'occasion, Jean-Jacques Mbungani a lancé l'appel aux donateurs et personnes de bonne volonté pour contribuer également à la reconstitution de ce fonds.

Les Etats-Unis d'Amérique ont alloué 6 milliards USD pour la constitution de cette cagnotte mondiale.

A la 6e reconstitution, la RDC avait contribué à hauteur de 6 millions USD.

Le ministre de la Santé a indiqué qu'en 20 ans, le Fonds Mondial a sauvé environ 50 millions de vies dans le monde.

Créé en 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, souvent appelé " le Fonds mondial ", ou en anglais " the Global Fund ", est une fondation à but non lucratif destinée à " attirer, mobiliser et investir des ressources supplémentaires pour mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme à l'appui de la réalisation des Objectifs de développement durable établis par les Nations unies. "