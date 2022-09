Cote d'Ivoire: Religion-Eglise " House of glory " - 46 hommes de Dieu ordonnés

Révérends-ministres, prophètes-majeurs, révérends-évangélistes, révérends-prophètes, prophétesses, pasteurs, et diaconesses. C'est la qualité des 46 serviteurs de Dieu qui ont été ordonnés, le 27 dernier à " la Tente ", situé à la cité " Feh Kessé ", route de Bingerville, dans le temple du Prophète Jacob Tetteh.

C'est autour du thème : " le Seigneur en a besoin ", tiré du livre de Luc 19 v34 que Jacob Tetteh, leader de l'Eglise " House of glory ", en présence de plusieurs personnalités religieuses, politiques, administratives et de la société civile, a procédé à l'onction et l'ordination de ces hommes de Dieu.

A cette occasion, il a insisté sur la condition pour qu'un homme de Dieu réussisse sa mission de servir Dieu. " Un amour inconditionnel pour Dieu et l'œuvre de Dieu est la clef de la réussite d'un appelé ". Le principal orateur du jour qu'il a, Jacob Tetteh a également invité tous les serviteurs de Dieu et même les fidèles à " mettre Dieu au centre de tout ce qu'ils font et tout ce qui peut leur arriver ".

Jacob Tetteh inscrit ses messages et actions dans un mouvement spirituel dénommé " Divine move " qui prône que tout ce qui arrive à un individu, en bien ou en mal, vient de Dieu.