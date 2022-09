Cote d'Ivoire: Bouaké - Le procureur Koné Braman Oumar aux populations avant son départ - " Je vais rester éternellement attaché à Bouaké "

Ce qui était jusque-là une rumeur est désormais confirmé. Après 6 années passées dans la deuxième ville ivoirienne, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, Koné Braman Oumar, est appelé à d'autres fonctions dans la capitale économique.

Il a désormais en charge l'animation du tout nouveau parquet Pôle pénal, économique et financier. Cette information, il l'a donnée aux populations le mercredi 14 septembre 2022. C'était lors d'une cérémonie d'au revoir à la salle de conférences de la préfecture de région.

En présence des directeurs régionaux, chefs de service, guides religieux, chefs de communauté, têtes couronnées et aux autres couches socio-professionnelles, " Papa Roméo ", comme il est appelé affectueusement, a donné tout le sens de cette cérémonie. " Je vous ai convié à cette rencontre pour trois raisons: la première est de vous porter la nouvelle de mon départ de Bouaké par la volonté du Président de la République Alassane Ouattara qui, par un décret, a demandé que je puisse aller servir à Abidjan. La deuxième est d'exprimer ma reconnaissance à Dieu, aux guides religieux, aux chefs traditionnels et à toute la population de Bouaké pour le travail que nous avons fait ensemble, pour votre soutien et vos prières. La troisième est de solliciter vos bénédictions qui vont m'accompagner pour le nouveau poste ", a indiqué Koné Braman Oumar.

Pour lui, quand bien même il quitte cette ville pour des raisons professionnelles, il fait corps avec elle pour certains motifs. " Je vais rester éternellement attaché à Bouaké parce que j'y ai eu des évènements importants dans ma vie. J'ai eu plusieurs distinctions. En 2016, j'ai été désigné meilleur parquetier dans la mise en œuvre du pôle judiciaire pénal par Pro-justice.

En 2017, la même institution américaine m'a désigné meilleur parquetier dans la mise en œuvre du pôle judiciaire. En 2017 encore, j'ai été élevé au grade de l'Ordre de chevalier de la fonction publique. En 2021, nous avons eu le prix d'excellence des meilleures juridictions de Côte d'Ivoire. Et cela, grâce au travail quotidien effectué nuit et jour avec mes officiers de police judiciaire qui ont souffert de mes différentes instructions mais aussi grâce à Dieu, à vos bénédictions et à mon épouse ", s'est-il réjoui.

Il a terminé son propos en exprimant sa reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara et sa gratitude au garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Sansan Kambilé. Au nom de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, la directrice de la Clinique juridique de Bouaké, Reine Kouamé, a rendu un vibrant hommage au magistrat hors hiérarchie. " Vous êtes un homme de vertu, de foi, humble, sincère et un formateur. Vous avez milité en faveur de la protection des droits humains et nous avons beaucoup appris de vous. Grâce à votre travail et à votre ouverture, le tribunal de première instance de Bouaké a une belle image non seulement dans le Gbêkê mais partout en Côte d'Ivoire ", a-t-elle fait savoir.