Afrique: Match amical | Tunisie-Comores (1-0) - Une courte victoire !

Notre équipe nationale s'est contentée, hier, du service minimum en battant les Comores par le plus petit des scores. On s'attendait à un score large et une victoire écrasante. Rien de tel ! L'équipe de Tunisie s'est contentée d'une courte victoire (1-0), hier, en match amical disputé contre les Comores au Stade de Croissy-Sur Seine (région parisienne), et ce, dans le cadre de sa préparation en prévision du Mondial qatari. La seule réalisation du match a été l'œuvre de Taha Yassine Khénissi à la 59' : servi de la droite, Khénissi est monté plus haut que tous les autres et, d'une tête croisée, a logé la balle dans les filets adverses.

Comme attendu, le match contre les Comores a constitué la première sortie officielle des deux nouveaux venus, Chaïm Djebali et Seïfallah Letaïef. Par ailleurs, ce dernier a raté l'occasion de doubler la mise à la 65'.

Le sélectionneur national a aligné la formation suivante : Ben Saïd, Mathlouthi, Maaloul, Ifa (Ghandri), Talbi, Skhiri (Mejbri), Laïdouni, Sassi (Djebali), Khazri (Jebali), Khaoui (Ben Ouannès) et Khénissi (Letaïef).

Ce qui s'est passé, hier, est une honte pour le football tunisien. Un match passé sous silence : pas de transmission directe, ni à la télévision, ni par les moyens habituels de la FTF qui nous a habitués, pourtant, à transmettre les matches en live streaming sur sa page officielle Facebook. Un live streaming d'une radio comorienne a été interrompu après quelques minutes. D'un autre côté, une cinquantaine de supporters tunisiens ont été interdits d'entrer au stade.

Pour rappel, le Onze national disputera, toujours à Paris, un deuxième match amical contre le Brésil, mardi prochain, au Parc des Princes, à partir de 19h30.