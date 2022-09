Burkina Faso: Marché central de Bobo - Accusé de vol d'enfants, il échappe de peu au lynchage

Il n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention rapide et musclée de la police municipale du marché central de Bobo-Dioulasso. Accusé de vol d'enfants, un homme âgé d'une quarantaine d'années, a, en effet, passé un sale quart d'heure sous la menace d'une foule en furie.

Pourtant, il était innocent et n'était en réalité qu'un malade mental venu de la Côte d'Ivoire pour des soins.

Depuis un certain temps, Bobo-Dioulasso, comme la plupart des grandes villes de notre pays, fait l'objet de rumeurs de plus en plus persistantes sur des cas de vol d'enfants. Des rumeurs qui prendront une autre dimension avec souvent, ces images ou ces histoires des plus rocambolesques et des plus inimaginables qui inondent les réseaux sociaux ; chose qui n'est pas sans conséquence au regard de la psychose qui s'est depuis longtemps emparée des habitants de la ville de Sya.

Et du coup, le moindre soupçon relatif à un vol d'enfant peut déclencher la furie d'une population désormais encline à se rendre justice face aux auteurs de ces supposés cas récurrents d'enlèvements d'enfants à Bobo. Les évènements du mercredi 21 septembre 2022 au marché central de Bobo illustrent parfaitement la rage des populations face à ce phénomène qui, dit-on, aurait fait de nombreuses victimes à Sya.

L'homme aperçu dans l'après-midi du mercredi dernier dans les environs du marché central de Bobo et qui ne présentait pas bonne mine ne pouvait aucunement laisser indifférents certains commerçants. Adama Cissé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était en compagnie d'un groupe d'enfants dont le plus âgé n'avait que cinq ans. Interpellé par des commerçants sur la provenance de ses compagnons, ce jeune Ivoirien aura malheureusement de la peine à se justifier. Du coup, c'est un lourd soupçon qui pesait désormais sur celui que beaucoup de riverains du marché central ont vite fait de présenter comme un voleur d'enfants à la recherche d'un endroit pour cacher "son butin".

De bouche à oreille, l'information fera le tour de la zone commerciale à la vitesse de l'éclair. Plus personne alors ne voulait se faire conter l'évènement avec une foule qui ne cessait de grossir au fil des minutes autour de l'infortuné Adama. Des curieux qui étaient d'ailleurs partagés entre la vindicte populaire et conduire le présumé voleur d'enfants devant les services compétents. Mais ceux qui avaient déjà opté pour la première sentence avaient déjà commencé à rouer de coups ce présumé coupable de vol d'enfants. Il a fallu une intervention musclée de la police du marché pour l'extirper des mains de cette foule en furie.

Conduit dans les locaux de la police du marché avec les enfants, Adama Cissé n'était toujours pas au bout de ses peines avec ces commerçants qui commençaient de nouveau à se masser devant le bâtiment. Heureusement, l'autorité municipale avait su anticiper en appelant du renfort pour enfin déporter hors de la zone commerciale Adama Cissé. C'est ainsi qu'il a pu échapper à la furie d'une foule surexcitée et même déterminée à défier l'autorité pour se rendre justice. Pourtant, les accusations portées contre ce présumé voleur d'enfants étaient infondées.

La confirmation nous en a été donnée dans sa famille à laquelle nous avons rendu visite à Diaradougou. Agé de quarante ans, bigame et père de sept enfants, Adama Cissé ne jouit pas de toutes ses facultés. "Il est mentalement malade et est régulièrement sous surveillance à la maison pour l'empêcher de sortir et s'égarer. Il a tout simplement échappé à notre vigilance hier (N.D.L.R. nous étions jeudi). Et en sortant son enfant qui l'a vu partir a couru le rejoindre et les autres enfants avec lesquels l'enfant jouait l'ont suivi. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés autour du marché. Et comme il parle peu et le plus souvent avec des incohérences dans les propos, on peut bien douter de sa bonne foi. Mais le pire a été évité devant le marché, c'est l'essentiel ", se réjouit Mme Traoré, sœur cadette d'Adama Cissé.

Dans la famille à Diaradougou, c'est toujours la stupeur après les évènements de mercredi dernier au marché central de Bobo. Renforcer la surveillance pour que pareil cas ne se reproduise plus jamais est désormais le leitmotiv des proches parents d'Adama Cissé. Ce natif de Tingrela en Côte d'Ivoire qui était dans les affaires est depuis au Burkina pour des soins.