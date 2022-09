Sénégal: Appui aux jeunes entrepreneurs - Les Etats-Unis et le Sénégal concluent un accord

Le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), a conclu un accord de partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) dans le but de renforcer la participation des jeunes à la croissance économique du Sénégal à travers le projet Feed the Future Sénégal jeunesse en agriculture.

Depuis 2017, ce projet aide les jeunes du Sénégal à jouer un rôle de premier plan au sein de leurs communautés. Il a ainsi permis d'atteindre plus de 12 000 jeunes grâce à des programmes de développement de haute qualité fondés sur des données probantes. Le projet a également introduit des améliorations adaptées au marché dans les programmes d'enseignement et de formation techniques et professionnels, permettant ainsi aux jeunes d'acquérir des compétences pertinentes pour l'industrie agroalimentaire moderne au Sénégal ", lit-on dans un communiqué de presse. Selon la même source, le projet a contribué à l'institutionnalisation d'un programme national de développement positif des jeunes appelé 4-H Sénégal, sous l'égide du Mesri.

Le Directeur général de la recherche et de l'innovation (Dgri) du Mesri, le professeur Amadou Gallo Diop, et la Directrice par intérim de l'Usaid/Sénégal, Mme Alyssa Leggoe, se sont joints à l'équipe et aux partenaires du projet à Diamniadio, pour réfléchir aux leçons apprises, saluer les réalisations du projet et faire part de leurs attentes par rapport à la participation des jeunes à l'économie sénégalaise de demain.

Le professeur Diop a souligné que " la pertinence de ce programme ne fait aucun doute ", avant d'ajouter : " Nous regroupons les jeunes pour leur offrir une formation dans plusieurs domaines, notamment l'acquisition de compétences de vie, de compétences techniques et de compétences entrepreneuriales. ".

Depuis 1961, l'Usaid travaille en partenariat avec le Sénégal pour améliorer les conditions de vie au quotidien des populatiosns en encourageant les initiatives de développement que le pays a lui-même lancées. La vision que l'Uaid partage avec le Sénégal comprend le renforcement de la collaboration avec le secteur privé pour trouver des solutions fondées sur le marché aux défis liés au développement. Elle prévoit également l'autonomisation des citoyens grâce à des activités susceptibles d'améliorer les opportunités économiques, en particulier pour les femmes et les jeunes.

L'Usaid œuvre pour promouvoir et démontrer les valeurs démocratiques américaines ainsi que sa vision d'un monde libre, pacifique et prospère.

De concert avec ses partenaires sénégalais, l'Usaid/Sénégal offre une assistance permettant de sauver des vies, de stimuler la croissance économique, de renforcer la gouvernance et la société civile, et de contribuer à la mise en œuvre du plan de développement national du Sénégal appelé Plan Sénégal émergent.

Feed the Future est une initiative du gouvernement américain dont le but est de lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire à travers le monde. Le Sénégal en est l'un des pays cibles.