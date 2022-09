Sénégal: Réalisation des Odd - La Fondation Gates annonce des engagements de 1,27 milliard $

Au cours de la semaine de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Fondation Bill & Melinda Gates, aux côtés de gouvernements, de philanthropes, du secteur privé, d'Ong et de dirigeants mondiaux et communautaires, a annoncé des engagements totalisant 1,27 milliard $ en vue d'améliorer et de sauver des millions de vies.

Selon un communiqué de presse, le financement permettra de répondre aux différentes crises mondiales qui se chevauchent et qui ont eu pour effet de faire reculer les progrès accomplis vers la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies (Objectifs mondiaux). La même source renseigne que le sixième rapport annuel Goalkeepers de la fondation note que presque tous les indicateurs des Objectifs mondiaux sont dans le rouge à mi-chemin de la date de réalisation de 2030. Malgré ces défis, le rapport met en évidence des opportunités d'accélérer les progrès en assurant des investissements dans des solutions à long terme et des approches innovantes pour résoudre des problèmes tenaces, notamment la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.

" Cette semaine a souligné l'urgence des défis auxquels nous sommes confrontés et de la promesse de solutions durables qui permettent de sauver et d'améliorer des vies ", a déclaré Mark Suzman, Pdg de la Fondation Gates. " Il est encore possible de nous remettre sur la bonne voie vers la réalisation des Odd, mais cela nécessitera un autre niveau de collaboration et d'investissement de la part de l'ensemble des secteurs. C'est la raison pour laquelle notre fondation renforce de façon significative son engagement d'aider à faire face dès maintenant aux crises et à assurer un impact à long terme sur les principaux déterminants en matière de santé et de développement. ".

" La dernière fois que nous nous sommes réunis en présentiel pour Goalkeepers, nous avons expliqué comment les programmes pavés de bonnes intentions pouvaient être amenés à perpétuer les inégalités si les communautés qu'ils veulent atteindre ne sont pas impliquées dans leur conception ", a déclaré la coprésidente Melinda French Gates.

" Nous constatons les plus grands progrès lorsque les gouvernements, le secteur privé et les communautés locales collaborent à des programmes de santé mondiale ", a déclaré le coprésident Bill Gates.