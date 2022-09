Congo-Kinshasa: Affaire spoliation du terrain appartenant au Groupe UTEXAFRICA, Urbanisme et Habitat - Jules Kidinda évacue la confusion et appelle au respect de l'Etat de droit en RDC !

Tête-à-tête entre le Premier Ministre Sama Lukonde et les délégués du Groupe Texaf

*Conseiller en Communication du Ministre d'Etat à l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu Mukala, Monsieur Jules Kidinda, puisqu'il s'agit de lui, a apporté ses éléments de réponse autour du dossier à confusion sur une prétendue spoliation du terrain appartenant au Groupe UTEXAFRICA, localisée précisément sur le long de la baie de Ngaliema, limitée à l'Ouest par la berge du Fleuve Congo et au sud par les rives de la rivière Basoko. Dans une interview accordée à la presse, ce dernier condamne avec la dernière énergie les hallucinations avancées par la partie plaignante, attestant la fameuse "spoliation", tout en prenant soin d'occulter la vérité sur ses intentions et ses actions d'élargissement et d'appropriation illégale d'une portion de terre, proche de leur concession, en dépit des avertissements des autorités compétences. Pour lui, confiant en la détermination du Ministre d'Etat Muabilu à matérialiser la vision du Chef de l'Etat dans le secteur qui est le sien, " l'Etat de droit n'est pas la consécration des irrégularités, fussent- elles anciennes mais, plutôt leur rectification".

Le groupe TEXAF, actionnaire d'UTEXAFRICA, aété reçu mardi 20 septembre dernier par Jean Michel Sama Lukonde. Au sortir de cette audience, Albert YUMA, Président de le FEC et porte-parole du groupe UTEXAFRICA, a déclaré à la presse que ce groupe était venu solliciter l'implication du Premier Ministre face aux difficultés auxquelles il étaitconfronté, notamment la tentative de spoliation de son terrain situé entre l'avenue colonel Mondjiba et le fleuve Congo. Qu'avez-vous pensé de cette déclaration?

Jules Kidinda : La déclaration d'Albert YUMA, porte-parole d'UTEXAFRICA, a pris la forme d'une pyramide renversée voulant, dans un dessein inavoué, induire en erreur les hautes autorités du pays et notre population. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de rétablir, au nom du Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat, la vérité en remettant la pyramide correctement à sa place.

Qu'est-ce qui oppose réellement le Ministère de l'Urbanisme à Utexafrica dans la baie de Ngaliema? Qui spolie les biens de qui?

Utexafrica occupe une concession dans la baie de Ngaliema depuis 1926, comme ils le prétendent; laquelle concession est limitée, depuis le début, à l'ouest par la berge du fleuve Congo et au sud par les rives de la rivière Basoko. Malheureusement, Utexafrica a voulu élargir abusivement les limites de sa concession intégrant dans un certificat d'enregistrement litigieux les zones de recul de la rivière Basoko et du fleuve du Congo, en violation manifeste de l'arrêté interministériel no 0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes. Dans sa boulimie, Utexafrica s'est autorisé à construire sur les zones de recul de ces cours d'eau un muret de clôture pour privatiser ces rives et une guérite.

Qu'a fait l'Etat ? Pourquoi l'Etat a-t-il laissé faire Utexafrica? Est-ce qu'il n'est pas coupable aujourd'hui d'une forme de léthargie ?

Non. Les services de l'Etat ont immédiatement essayé de raisonner Utexafrica. Mais tous nos efforts se sont avérés vains: Utexafrica n'entendant pas céder l'espace public indûment occupé. De plus, plusieurs rapports d'experts multisectoriels sont restés constants en demandant en vain à Utexafrica de corriger les irrégularités décriées ci-dessus. Devant cette dépossession manifeste d'un espace du domaine public, l'Etat, après avoir rappelé ses droits par de nombreuses lettres et invitations auxquelles la société Utexafrica n'a pas répondu, s'est engagé à rétablir le droit en faisant respecter l'arrêté du 29 octobre 1993 susvisé. Les ouvrages érigés sur la berge de la rivière Basoko ont été démolis à la charge de l'auteur des irrégularités constatées sur la servitude.

Il est pourtant fait grief au Ministère de l'Urbanisme et Habitat d'avoir pris un arrêté le 17 juin 2022 autorisant des lotissements sur la même servitude. Pourquoi ?

Après la démolition des ouvrages irréguliers, l'Etat congolais se devait de protéger la berge du fleuve Congo et les rives de la rivière Basoko de tout lotissement et de toute construction durable. La direction de l'Urbanisme du Secrétariat général à l'Urbanisme et Habitat a accédé aux demandes d'exploitation agricole, sur ce site, émanant de quelques compatriotes, en leur délivrant un avis favorable, à titre précaire et révocable, pour l'exploitation des cultures maraîchères. C'est le sens de l'arrêté ministériel n° 0063 du 17 juin 2022, prétendument déclaré illégal par Utexafrica, portant désaffectation d'une portion de terre dans le quartier Basoko, baie de Ngaliema, commune de Ngaliema, ville de Kinshasa.

Selon vous, les difficultés brandies par Utexafrica devant le Premier Ministre seraient sans objet ?

Absolument. Et ce d'autant plus qu'en ce moment une autre commission réunissant les experts gouvernementaux et Utexafrica est sur terrain. On ne s'explique pas que Albert Yuma, porte-parole de Utexafrica, ait porté sur la place publique cette affaire avant même que la commission ait rendu son rapport. C'est manifestement, une fuite en avant qui cache mal les intérêts égoïstes de ce groupe au détriment de l'intérêt de la communauté nationale.

Partant, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat estime qu'il y a des personnes qui ne peuvent donner des leçons de moralité à qui que ce soit. Il entend poursuivre la mise en place de l'état de droit dans son secteur en traduisant en acte la vision du Président de la République, Chef de l'Etat, aux fins d'écrire à sa suite une histoire positive du pays. Car dans le dossier d'Utexafrica, l'Etat de droit n'est pas la consécration des irrégularités, fussent-elles anciennes, mais plutôt leur rectification.