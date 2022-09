Afrique: Au cours de la cérémonie de remise-reprise, Office des Routes - le DG Jeanneau Kikangala au-devant de l'amélioration du réseau routier !

L'office des Routes a désormais une nouvelle équipe aux commandes. Ce, depuis les récentes ordonnances présidentielles. Juste après, une cérémonie de remise-reprise a eu lieu ce mercredi 21 septembre dans l'enceinte de cet établissement à Gombe. Les nouveaux mandataires dont le DG Jeanneau Kikangala, le DGA Ekoto Loleko, et le PCA Tshingombe Kongolo ont été officiellement installés en présence des cadres, agents de l'Office et autres convives. Malgré l'absence constatée de leurs prédécesseurs, ils ont pris les commandes de leurs nouveaux bureaux en présence également du Secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, Jacques Ipongo Kumalela. Devant eux, un défi majeur, améliorer l'ensemble du réseau routier.

Lors de cette cérémonie d'installation, le Directeur Général Jeanneau Kikangala a pris l'engagement d'accomplir la mission qui lui a été confiée par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi. C'était pour lui l'occasion d'exprimer sa gratitude au Garant de la Nation, pour ce choix porté sur sa personne.

"Nous sommes conscients des problèmes sociaux qui minent votre quotidien et à ce titre, soyez en convaincus, nous allons les traduire au niveau de l'autorité notamment, auprès du président de la République, pour que des solutions idoines soient trouvées", a-t-il dit aux agents.

Il a promis de joindre, avec l'ensemble de son équipe, ses efforts à ceux des agents pour maintenir la bonne organisation de l'Office de Routes, la gestion du personnel, aussi l'activité technique. A l'en croire, la combinaison faite de tous ces éléments fera en sorte qu'il ait des résultats tangibles afin de conduire la RDC à l'intégration de toutes les provinces, et d'aspirer au développement et aux échanges interculturels.

Quant à lui, le PCA de l'OR, Tshingombe Kongolo a indiqué que, conformément aux prérogatives qui leur sont conférées, il est question de redynamiser les activités de l'Office des routes et relever le défi majeur qui permettra d'améliorer l'ensemble du réseau routier. Sur base d'une feuille de route, il a précisé que celle-ci sera soutenue par les principaux piliers dont l'intensification de l'exécution des travaux planifiés de réhabilitation, d'entretien, le cantonnage manuel sur les réseaux routiers prioritaires et les ponts métalliques, le renforcement de la fonction "étude" des projets et le rôle du maitre d'ouvrage délégué dans les projets confiés aux structures non étatiques. Mais aussi la mise en œuvre des stratégies de mobilisation accrue des ressources budgétaires du gouvernement du Fonds d'entretien routier (FONER) et d'autres résultats des accords de coopération bilatérale et multilatéral.

A cela, il faudra joindre le recours aux différents modes de financement innovant des infrastructures routières, et le renouvellement du matériel routier, flottant.

Par ailleurs, il a rappelé aux cadres et agents que tous ces objectifs ne pourront pas être atteints sans leur implication, car cette démarche consiste à fédérer toutes les énergies et toutes les compétences au sein de l'Office des routes, afin qu'il atteigne son apogée.