Congo-Kinshasa: CNSSAP - Le Rapport annuel 2021 "Abeamus !" porté sur les fonts baptismaux !

Tel un bateau qui prend le large, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat (CNSSAP) gagne la haute mer sans faire des bruits.

Elle s'éloigne, elle s'en va et il est presqu'impossible de l'arrêter. Une caisse de référence, fidèle à sa politique de rédévabilité demeure égale à elle-même. Oui, après avoir rendu public le Rapport annuel 2017 baptisé "Annus Mirabilis", 2018 "Ad Maiora", 2019 "Citius" et 2020 "Fortius", le Rapport annuel 2021 de la CNSSAP baptisé "Abeamus ! ", se veut un recueil des réalisations qui ont ponctué l'année 2021. Le Bilan largement encourageant, les chiffres parlent d'eux-mêmes et suscitent beaucoup d'admiration. Quoi de plus normal pour cette organisation de sécurité sociale de rendre compte de sa bonne gestion.

Ce jeudi 22 septembre 2022, au Fleuve Congo Hôtel, à la lisière de la Gombe, tout juste après l'aperçu général des réalisations de la CNSSAP présenté par son Chargé de mission Tombola Muke, c'est Jean-Pierre Lihau Eboa, Vice-premier ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public qui a porté sur les fronts baptismaux ce manuel. Bien avant le vernissage, devant les députés nationaux, membres de l'exécutif et convives, le Chargé de mission de la CNSSAP a rappelé ce que l'on présente comme la plus grande réalisation de l'année 2021, à savoir : l'inauguration en présence de la Plus Haute Autorité du pays, de son nouveau siège moderne, bâti en seulement 10 mois.

Dans sa lancée, le CM de la CNSSAP a annoncé une série de bonnes nouvelles enregistrée en 2021 par cette Institution. Le Système Management de la Qualité (SMG) a été maintenu. L'implémentation du système de management anti-corruption suivant le référentiel ISO 37001 s'est poursuivie, avec l'accompagnement de la firme Deloitte. De nouvelles bonnes pratiques, devant renforcer l'excellence opérationnelle des équipes, ont été implémentées. C'est le cas du prix du meilleur manager et meilleur agent mis en place en avril 2021. Cinq prix de bonnes pratiques de l'AISS : trois certificats de mérite et deux attestations ont été remportés par la CNSSAP en 2021. La CNSSAP a lancé son call center 4011.

En parlant des chiffres clés, comme de coutume, la CNSSAP a enregistré des chiffres exceptionnels en dépit des nombreux nouveaux défis de gestion qui sont apparus et un contexte institutionnel contrasté. Les revenus des cotisations (9%) sont passés de 33,3 milliards CDF à 34.1 en 2021. Le Total Dépôts à terme (DAT) est passé de 30,6 millions USD en 2020 à 53,2 millions USD en 2021.

Le VPM ministre de la Fonction Publique a largement salué le travail que réalise la CNSSAP depuis son opérationnalisation jusqu'à ce jour.

La vision de la CNSSAP reste la même. Elle consiste de faire de la CNSSAP une institution de sécurité sociale pour les agents publics de référence en Afrique, et le premier investisseur institutionnel en République Démocratique du Congo à l'horizon 2030. Pour ce faire, la mission est d'offrir aux agents publics et à leurs familles des prestations de sécurité sociale sur la base des cotisations recouvrées auprès de ces derniers et de l'Etat et contribuer, à terme, au développement économique et social du pays. La CNSSAP tient mordicus à ses valeurs cardinales dont la transparence-Respect-intégrité-professionnalisme-excellence (TRIPE), pour ne pas les citer.