Guinée: Affaire Pogba - Nouvelles accusations de Mathias sur son frère Paul Pogba

Nouveau rebondissement dans l'affaire Pogba. Mathias Pogba trouve toujours les moyens de communiquer et de porter de nouvelles graves accusations sur son petit frère Paul, cela même en prison où il est actuellement détenu après sa mise en examen pour extorsion et association de malfaiteurs

" Mon frère a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants et qu'il l'a encore aujourd'hui. Si ça n'était que de l'amitié, ça pourrait aller. Le problème est qu'il s'est servi de ces relations et de leurs noms pour se protéger dans la rue et pour faire affaire avec eux dans le but qu'ils fassent des choses pour lui et qu'ils fassent couler le sang pour lui. Je n'étais pas au courant de ces agissements jusqu'à ce qu'il trahisse ses hommes de main et qu'il s'enfuit sans prévenir personne, nous abandonnant à notre sort notre mère et moi, laissant sa famille et ses proches devenir les cibles de ces bandits. Certains de nos proches s'étant déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui " raconte Mathias dans des messages et vidéos publiés sur les réseaux sociaux.