Maroc: Séminaire de sensibilisation de l'UCI en Australie - Participation distinguée de jeunes coureurs marocains

L'Union cycliste internationale (UCI) a organisé, mercredi à Wollongong, un séminaire de sensibilisation en faveur de jeunes coureurs qui prennent part aux Championnats du monde de course sur route, qui se tiennent dans cette ville australienne du 18 au 25 septembre, afin de relever le niveau de la pratique de ce sport et d'acquérir de nouvelles compétences. Les cyclistes marocains, Mohamed Najib Sanbouli, Achraf El Karimi et Raja Chaker, ont participé à ce conclave, sous la houlette du sélectionneur national, Abdelati Saadoun.

Cette rencontre de sensibilisation, qui a vu la participation de membres du comité directeur de l'UCI, dont son président David Lappartient (France), et le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'instance mondiale du cyclisme pour sensibiliser les jeunes pratiquants à la santé et à la sécurité lors des compétitions et au fair-play dans ce sport.

Les participants ont été également informés du fonctionnement du Centre mondial du cyclisme en Suisse et de ses perspectives dans les domaines de l'entraînement et de la formation de haut niveau, ainsi que des valeurs véhiculées par ce sport populaire.

A cet égard, les intervenants ont indiqué que l'UCI met en place la plate-forme numérique "Sécurité à vélo", afin de surveiller tout comportement contraire aux règles et de lutter contre toutes les formes de triche et de harcèlement.

Ils ont souligné que cet outil sera à la disposition des arbitres et des responsables des résultats des compétitions, avant d'être officiellement intégré au classement de l'UCI.

La plate-forme numérique "Sécurité à vélo" est "sécurisée et permet de signaler tout comportement incompatible avec le respect de l'intégrité dans le sport, de la part de coureurs, d'entraîneurs ou de responsables de courses", ont-ils expliqué.

En marge de ce séminaire, les coureurs marocains se sont réunis avec la directrice générale de l'UCI, la Marocaine, Amina Laanaya, qui les a encouragés à consentir plus d'efforts lors de ces mondiaux de cyclisme en Australie.