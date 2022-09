Afrique: M. Bourita s'entretient à New York avec le président de la 77ème Session de l'Assemblée générale de l'ONU

Nations Unies (New York) — Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, Nasser Bourita, accompagné de l'ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale, s'est entretenu, au siège de l'ONU à New York, avec le président de la 77ème Session de l'Assemblée générale, Csaba Kõrösi.

Tout en le félicitant pour son élection, M. Bourita a souligné la pleine disposition du Maroc à travailler avec le nouveau président de l'Assemblée générale de l'ONU sur des initiatives concrètes pour faire face aux défis mondiaux auxquels l'ONU et ses Etats membres sont confrontés, notamment les crises climatiques, énergétiques et financières.

Il a mis en exergue les chantiers structurants et de grande envergure lancés par le Royaume, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans les domaines de l'éducation, la généralisation de la couverture sociale, les énergies renouvelables, le climat et la santé et la souveraineté vaccinale pour le Maroc et pour l'Afrique.

M. Bourita a également mis en relief la Vision et les Hautes Instructions Royales pour le renforcement des droits et de la participation de la femme dans la société.

Le président de l'Assemblée générale a souligné le rôle et la contribution importants du Maroc au sein des Nations Unies, sur des questions fondamentales tels que les objectifs de développement durable et la gestion de l'eau.

Dans ce cadre, il a souhaité que l'Assemblée générale bénéficie de l'expertise du Maroc dans ce dernier domaine, lors des prochaines échéances qu'il compte initier lors de son mandat en novembre et mars prochains.

Au terme de cet entretien, M. Bourita a invité le président de l'Assemblée générale à entreprendre une visite de travail au Maroc durant son mandat, ce que M. Kõrösi a accepté en exprimant ses remerciements au Royaume.

L'entretien s'est déroulé en marge du débat général de la 77ème session de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York.