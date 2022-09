Gambie: Le Président Barrow demande des actions concrètes dans le financement des projets liés au changement climatique

Palais Présidentiel, Banjul, 21 Septembre 2022: S'adressant à un forum le mardi 20 Septembre sur la mobilisation du financement climatique en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies en cours à New York, le Président Barrow a déclaré que les pays du monde devraient augmenter les investissements et canaliser leurs efforts sur la sauvegarde et la protection des vies et des écosystèmes.

Le Président a cité les récentes inondations comme étant " l'une des pires " de l'histoire de la Gambie, qui ont touché plus de 50 000 personnes en raison de l'élévation d'un mètre du niveau de la mer dans le pays. Il a ajouté que cette élévation pourrait submerger 50 % de la ville, y compris le seul port maritime en eau profonde du pays.

" Dans la mesure où l'impact du changement climatique pourrait coûter aux pays en développement entre 1% et 5 % de leur PIB par an, il est impératif d'augmenter les investissements et de canaliser leurs efforts sur le sauvetage et la protection des vies et des écosystèmes " a précisé le Président Barrow.

Il a ajouté que le financement du climat est un défi pour de nombreux pays en développement et investissant dans ce domaine pourrait créer des choix difficiles pour de nombreux Africains. " Des pays comme la Gambie devraient renoncer à des investissements dans la réduction de la pauvreté et d'autres priorités de développement en vue de porter leur attention sur l'action climatique " a déclaré le Président Barrow.

Mettant l'accent sur la manière dont la Gambie a fait preuve de leadership et a adopté une position innovatrice sur l'action climatique, le Président a déclaré que le pays a augmenté l'allocation budgétaire en vue d'aborder, en particulier l'adaptation, la résilience et l'allègement des effets du changement climatique. Il a ajouté que l'accent est désormais mis sur la mobilisation des investissements du secteur privé en vue de répondre aux besoins urgents, et ce, afin d'atténuer les effets du changement climatique, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.

Tout en déclarant que la Gambie sera le pays hôte des projets d'allégement des effets du changement climatique visant à protéger la planète, le Président Barrow a sollicité l'aide internationale en vue d'une mise en œuvre efficace et réaliste de la Stratégie à Long Terme sur le Changement Climatique 2050.

Le Président a mis en exergue plusieurs préoccupations, notamment la mise à disposition d'un financement consistant à long terme qui permette le développement des capacités et l'intégration des risques, et qui favorise le financement climatique pour des projets d'adaptation au changement climatique tenant compte de la dimension de genre, ainsi que la mise en place d'un financement efficace et équitable.

Il a également observé que les entités internationales de financement de projets d'adaptation au changement climatique, en particulier les fonds multilatéraux, devraient réviser leurs procédures et leurs politiques, et donner la priorité aux besoins des pays en voie de développement.

