Congo-Kinshasa: Bukavu - 16 médecins et infirmiers formés en chirurgie de guerre par le CICR

Huit médecins et huit infirmiers des zones rurales du Sud-Kivu et du Maniema ont appris les techniques de prise en charge des blessés par armes. Cette formation en chirurgie de guerre a été dispensée pendant trois semaines à Bukavu par des chirurgiens du Comité international de la Croix rouge(CICR) et de l'hôpital général de Bukavu.

A la clôture de cette formation, mercredi 21 septembre, l'un des formateurs, Dr Fabrice Cikomola, chirurgien à l'hôpital général de Bukavu a indiqué que ces enseignements sont nécessaires pour les prestataires de santé des milieux ruraux.

" Les médecins exerçant dans les territoires nous transféraient des malades, blessés par balles mais avec une prise en charge similaire aux malades blessés par accident ou par armes blanches. Ce qui n'est pas correct dans la prise en charge ", a-t-il expliqué.

Dr Fabrice Cikomola a présenté quelques techniques transmises à ces médecins et infirmiers venus des régions rurales:

" Quelqu'un qui se blesse par un couteau au niveau de la main et qui arrive à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait, on va suturer directement cette plaie. Mais quelqu'un qui est blessé avec une balle on ne suture jamais cette plaie du moins en première intention. On va la suturer cinq jours après. Ce sont des notions entre autres pareilles qu'on transmet que l'on est obligé de transmettre "