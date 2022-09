Cote d'Ivoire: Marché du travail - La FNF engage la réflexion sur son adaptation à la révolution numérique

Comment adapter le secteur de l'emploi à l'avènement du digital ? La Fondation Friedrich Naumann a suscité, le mardi 13 septembre dernier à l'hôtel Novotel, la réflexion autour de cette problématique.

C'était au cours d'un panel sur le thème : "Repenser le futur du marché du travail en Côte d'Ivoire". Il s'agissait, pour les participants, de situer les enjeux et les défis de la 4ème révolution industrielle pour le monde du travail. Chef du bureau Côte d'Ivoire de la Fondation Friedrich Naumann, Magloire Ndehi a expliqué que cette rencontre visait à réfléchir sur l'enjeu de cette transformation.

Et de voir comment l'Etat de Côte d'Ivoire peut prendre les dispositions pour profiter de la flexibilité économique. Car, selon lui, cela aura un impact sur l'emploi. " Nous allons présenter la grille économique, sensibiliser surtout les entrepreneurs, l'Etat et la population pour que nous puissions saisir les opportunités. Enfin, nous allons recueillir des recommandations qui nous permettront de créer une synergie d'actions pour aboutir à une règlementation du secteur avec des règles plus souples" a-t-il expliqué.

Pour la représentante de la GIZ (coopération allemande), Aurore Glenat, le numérique devient un besoin essentiel pour le monde. " A la GIZ, on travaille à développer des activités avec les TIC (technologies de l'information et de la communication) et permettre à ceux qui sont dans l'informel de se formaliser. Car, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de métiers informels qui doivent être formalisés.

Nous travaillons par tâche afin de mieux les structurer" a-t-elle indiqué. Quant à Lanciné Fofana, chef du département observatoire à ARTCI, il a souligné que l'économie numérique est en pleine évolution. " Nous sommes dans une économie qui est évolutive. Il faut que certains métiers soient renouvelés. L'Etat et toutes les structures associées sont en train de travailler pour dénouer la situation " a-t-il fait savoir.