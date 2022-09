Cote d'Ivoire: Vatican - Le Président Ouattara échange avec le porte-parole de la Communauté Sant'Egidio

Le président de la République effectue depuis le jeudi 15 septembre une visite officielle au Vatican. Hier, Alassane Ouattara, a échangé, à Rome, avec une délégation de la Communauté de Sant'Egidio conduite par son porte-parole, Mario Giro, ancien ministre italien des Affaires étrangères.

Les activités sociales et internationales de la Communauté de Sant 'Egidio ont été au cœur des discussions. Pour l'occasion, le chef de l'Etat avait à ses côtés des membres de son cabinet ainsi que la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara et la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto.

Ce même vendredi 16 septembre, Alassane Ouattara s'est rendu au siège du Patronat italien où se tient un Forum d'affaires regroupant 200 entreprises italiennes et 100 représentants d'entreprises ivoiriennes. Ainsi, devant les participants, il a relevé les performances de la Côte d'Ivoire dans les domaines économiques, agricoles et énergétiques, et invité les entreprises italiennes à accroître leurs investissements dans en Côte d'Ivoire. Ce samedi, le chef de l'Etat s'entretiendra avec le souverain pontife, le Pape François.