Cote d'Ivoire: Forum Européen du cacao en Italie - Laurent Tchagba galvanise les partenaires financiers autour de la politique forestière ivoirienne

C'est une véritable campagne de séduction à laquelle s'est livré le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, le jeudi 15 septembre 2022 à l'hôtel Villa Pmaphili à Rome.

Et ce, lors de son exposé portant sur le thème " Politique forestière, déforestation importée et mesures envisagées " à la 8ème du Forum Européen du cacao à Rome. En effet, dans sa présentation, il s'est félicité du premier rang mondial qu'occupe la Côte d'Ivoire dans les domaines du cacao, de la noix de cajou, de la noix de cola et de premier producteur africain de l'hévéa et du palmier à huile. Malgré ces classements honorables, le ministre des Eaux et Forêts a déploré le fait que la Côte d'Ivoire soit passée de 16 millions d'hectares de forêts en 1900 à 5,09 millions en 2000 pour atteindre 2,97 millions actuellement.

Soit, 9,8% du territoire national. Face à ce tableau moins reluisant, le ministre a expliqué aux hommes d'affaires que la réforme engagée pour le couvert forestier porte sur la nouvelle politique forestière, le nouveau code forestier au plan national et au plan international l'initiative cacao-forêts, Redd+ Côte d'Ivoire et APV Flegt. L'objectif étant d'atteindre un taux de couverture forestière nationale de 20% à l'horizon 2030 soit 6,345 millions d'hectares. En tout cas , Laurent Tchagba a profité de cette occasion pour appeler de vive voix les partenaires financiers et le secteur privé à se mobiliser pour aider la Côte d'Ivoire à relever ce pari , dont la mise en œuvre coûtera 616 milliards de FCFA.

Il a rappelé que les axes prioritaires de la politique forestière portent sur la protection des forêts classées conservées à plus de 75%, le respect strict de la logique des forêts classées, l'interdiction des déclassements de forêts, le réaménagement des forêts classées dégradées à plus de 75%, la création des agro-forêts, l'application du régime d'agroforesterie dans le domaine agricole rural.

Comme action déjà menées ou en cours, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts a entre autres énuméré la promotion de l'agriculture zéro déforestation, un cadre règlementaire favorable (code forestier et textes d'application), la création d'une brigade spéciale de surveillance, le suivi satellitaire, le développement de partenariats avec le secteur privé, la convention pour la constitution de puits de carbone, des opérations nationales de planting d'arbres et la mise en œuvre d'un vaste programme d'agroforesterie.

Toutes ces actions, à l'en croire, ont permis la baisse de la dégradation de la forêt de 275.000 hectares sur la période 1990-2000 à 113.000 à 2000-2015 et à 26.000 hectares en 2021. Parlant du règlement de l'Union européenne sur la déforestation importée, il a relevé que les avantages sont la réduction de la déforestation, la mise en œuvre de réforme pertinente (système national de suivi des forêts, création des agro-forêts, mécanisme de partage des bénéfices carbones). " La politique forestière est dans sa phase de mise en œuvre effective.

La contribution de tous les acteurs est attendue. Le règlement de l'UE sur la déforestation importée est certes avantageux pour la Côte d'Ivoire mais nécessite d'importantes mesures d'accompagnement pour obtenir un taux optimal de couverture forestière propice à la culture du cacao ", a conclu le premier responsable ivoirien en charge de la gestion des forêts en Côte d'Ivoire.