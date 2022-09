Ile Maurice: Commerce international - Rs 33,3 milliards de transactions à juillet 2022

Rs 15,2 milliards. C'est le déficit de la balance commerciale pour le mois de juillet 2022. Les données de Statistics Mauritius, publiées cette semaine, démontrent une baisse de 20,2 % du déficit par rapport au mois précédent et une hausse de 44,1 % par rapport à juillet 2021. Le commerce international a été à hauteur de Rs 33,3 milliards pour le septième mois.

La valeur des exportations était à Rs 9 milliards, incluant le montant total de l'exportation domestique, la réexportation et les provisions. De juin à juillet 2022, les exportations totales ont diminué de 6,9 %. Mais comparativement à juillet 2021, les exportations ont accru comparativement de 23,4%. La valeur des exportations des aliments et animaux vivants a augmenté de Rs 2,6 milliards: Rs 344 millions pour les produits chimiques et produits connexes, Rs 83 millions pour les boissons et le tabac et Rs 63 millions pour les huiles, graisses et cires animales et végétales. Les principales destinations pour les exportations était l'Afrique du Sud (16,2 %), le RoyaumeUni (9,7 %), les États-Unis (8,9 %), la France (8,4 %), l'Espagne (8,1 %) et Madagascar (6,4 %).

Pour les importations totales, la valeur est estimée à hauteur de Rs 24,2 milliards. Représentant une réduction de 15,7 % par rapport à juin 2022 et une hausse de 35,6 % par rapport à juillet de l'année dernière. Une baisse de la valeur de l'importation est particulièrement notable pour les combustibles minéraux, lubrifiants et matériaux connexes qui ont baissé de Rs 10,0 milliards à Rs 4,8 milliards en un mois. Les importations provenaient principalement de Chine (19,0 %), d'Oman (16,2 %), de l'Afrique du Sud (8,4 %), de l'Inde (6,4 %), de France (5,5 %) et de l'Australie (3,7 %).