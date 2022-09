Togo: Intégration dans le corps enseignant

Tous les enseignants volontaires seront intégrés au système éducatif d'ici quelques mois.

La position très particulière des 'enseignants volontaires' a été un sujet de crispation entre les syndicats et les pouvoirs publics. Sans réel statut et sans les mêmes avantages que les autres fonctionnaires de l'éducation nationale, ils était plus de 15.000 à exercer leur métier dans les écoles, collèges et lycées.

Cette situation anormale est en passe de trouver une solution.

'En 2021, on disait qu'il y avait entre 15.000 et 16.000 enseignants volontaires. Mais de façon concrète et objective, nous n'en avons plus que 6.000 actuellement. Donc, en un ou deux concours encore, cette question sera définitivement réglée', a indiqué vendredi Dodzi Kokoroko, le ministre des Enseignement primaire et secondaire.

Ils seront progressivement intégrés dans le système éducatif avec des compétences souvent supérieures aux jeunes recrues.

Pour le ministre, les choses sont claires : 'Encore un peu de temps et on ne parlera plus d'enseignants volontaires au Togo'.