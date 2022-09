Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La Fondation Telema souhaite créer une communauté de porteurs de projets au Congo

L'organisme à but non lucratif a indiqué, le 19 septembre à Brazzaville, avoir mis à la disposition des jeunes des espaces de coworking équipés du matériel technique pour stimuler l'esprit entrepreneurial et encourager leurs innovations.

L'initiative a pour objectif de créer une communauté dynamique et innovante des jeunes entrepreneurs ainsi que de corser le système de réseautage entre les porteurs de projets. En effet, le concept de " coworking " représente un mode de travail économique et collaboratif qui permet d'encourager la productivité. Cet espace situé en plein centre-ville de Brazzaville s'adresse aux jeunes entrepreneurs, entreprises, travailleurs indépendants ou toute personne qui souhaite travailler tranquillement.

L'espace de coworking de la Fondation Telema compte six bureaux et un comptoir de six places, du wifi haut-débit et sécurisé, du matériel d'impression de qualité, un espace cuisine et un service d'accompagnement. Par ailleurs, il se compose respectivement de douze et vingt-cinq places modulables.

" Aussi, la flexibilité de notre offre permet aux entrepreneurs de profiter de nos espaces, selon leur besoin, depuis le 1er septembre 2022. En effet, les coworkers ont la possibilité de souscrire à un abonnement mensuel ou profitent d'une offre à la carte. Enfin, pour ceux qui souhaitent organiser un événement ou tenir une réunion avec leurs collaborateurs, la salle de réunion et les deux salles de formation peuvent être louées ", a ajouté la Fondation Telema.

Une communauté de plus de cinquante jeunes entrepreneurs congolais a bénéficié de la formation gratuite et a été mise en réseau par l'incubateur de la Fondation Telema. Désormais, avec l'espace de coworking, la Fondation se donne pour mission de repérer de nouveaux projets et proposer des activités qui encourageront la création et le développement d'entreprises.

" Notre accompagnement s'articule autour de conseils pour la création de son entreprise, des rencontres avec un réseau d'entrepreneurs expérimentés, des experts et des investisseurs, des workshops métiers, ateliers de formation sous des thématiques variées : TIC, business model, maîtrise du pitch, étude de marché, pricing, business plan, financement, stratégie marketing, structure juridique, un coaching personnalisé pour la création et le développement de son projet... ", a expliqué la Fondation Telema.