Afrique: Changement climatique - Le Comité des chefs d'État et de gouvernement africains se réunit à New York

En marge de la 77e assemblée générale des Nations unies, le Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC) s'est réuni en mode hybride (présentiel et en ligne), le 21 septembre, à New York, aux États-Unis d'Amérique, afin de présenter la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et ses avancées réalisées.

Au cours de la rencontre, Arlette Soudan-Nonault, en sa qualité de ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordonnatrice technique de la CCBC, est intervenue au nom du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, président de la CCBC, tout en rendant hommage au travail de préparation de cette réunion qui a été accompli par le coordonnateur du CAHOSCC et par l'Union Africaine (UA).

Présentant la CCBC, Arlette Soudan-Nonault a indiqué que cette commission a été créée le 16 novembre 2016 à Marrakech par les chefs d'Etat et de gouvernement africains, réunis en marge de la Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 22) sur l'initiative de Sa majesté Mohammed VI, roi du Maroc, à l'occasion du Sommet de l'Action sanctionné par la Déclaration de Marrakech. Elle dispose désormais d'un instrument de financement unique, le Fonds bleu pour le Bassin du Congo (F2BC). Ce fonds est créé par les dix-sept États africains membres de la CCBC, localisé en Afrique, cofinancé par ces dix-septs États africains et ouvert aux bailleurs de fonds publics et privés, géré par des experts africains et internationaux, et surtout centré sur la transformation et le développement d'un nouveau modèle économique, social et environnemental durable de l'Afrique aligné sur l'agenda 2063 de l'UA, sur les dix-sept objectifs de développement durable et sur les contributions déterminées au niveau national (CDN).

Quant au plan d'investissement du F2BC ainsi que son mécanisme financier et son schéma de gouvernance, ils ont été adoptés par les chefs d'État et de gouvernement, lors de leur deuxième sommet tenu le 30 septembre 2021, a signifié la coordonnatrice technique de la CCBC. Enfin, la Banque de développement chargée d'héberger la ligne de financement du F2BC est désormais connue. A la dernière réunion du CAHOSCC, la CCBC, par la voix du président Denis Sassou N'Guesso, avait sollicité le soutien de ce comité pour son accréditation auprès de l'U.A en tant qu'organisation régionale. Ainsi, lors de la trente cinquième session ordinaire de la Conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'UA du 6 février dernier, l'Assemblée générale, tout en reconnaissant l'existence légale de la CCBC, avait soutenu cette demande d'accréditation auprès de l'UA en tant qu'organisation régionale. Il ne reste dès lors qu'à formaliser cette accréditation. Pour sa part, la CCBC a évolué avec la mise en place de ses outils de gouvernance ainsi que des outils de gestion du F2BC.

La CCBC se déploie pour mobiliser les fonds

La coordonnatrice a rappelé que les statuts portant organisation et fonctionnement de la CCBC ont été adoptés lors de la réunion des ministres tenue le 19 mai dernier à Brazzaville et la convention de gestion de la ligne de financement F2BC est en cours de signature avec la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale. Le F2BC étant constitué et prêt à l'emploi, il ne reste plus qu'à le doter des ressources aussi bien publiques que privées pour accompagner les projets issus des États membres et leurs contributions aux engagements sur l'Accord de Paris sur le climat. La CCBC se trouve désormais dans la phase de plaidoyer pour la mobilisation de ces financements. Pour ce faire, a poursuivi la coordonnatrice technique, les chefs d'État et de gouvernement, lors de leur deuxième sommet, ont exhorté l'ensemble des bailleurs de fonds et des investisseurs privés à apporter leur soutien à la CCBC pour la mobilisation des ressources financières, complémentaires aux contributions des États, en vue du financement du plan d'investissement du F2BC, ainsi que des initiatives nationales et sous régionales, pour concilier la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et le développement économique, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. La participation de la CCBC à la COP 27 qui se tiendra à Sharm El Sheikh, en Egypte, du 6 au 18 novembre prochain, permettra de poursuivre ce plaidoyer.

Arlette Soudan-Nonault a informé l'auditoire qu'avec l'appui financier du Programme des Nations unies pour le développement, la République du Congo, qui assure la présidence de la CCBC, a acquis sur le site de la COP 27 un espace d'une superficie totale de 230m² dédié au pavillon de ladite commission. Ce pavillon sera aménagé de sorte à mettre à disposition un bureau pour les huis clos des chefs d'État, un espace pour les ministres, un espace pour les événements parallèles et un espace d'exposition. Tous les pays membres, les organisations de la société civile, le secteur privé, ainsi que les partenaires techniques et financiers de la CCBC ont été invités à y organiser des évènements parallèles afin de contribuer à la promotion du F2BC, et à la lutte contre les effets dévastateurs des changements climatiques. A ce jour, plusieurs réponses favorables à cette action ont déjà été enregistrées, a indiqué la coordonnatrice de la CCBC.

" La création de la CCBC et du F2BC constitue une étape importante dans l'histoire récente de notre continent. Elle marque, en effet, l'avènement d'une nouvelle Afrique, responsable, qui prend son avenir économique, sociétal et climatique en main. Elle affirme la volonté des chefs d'Etat de garantir la souveraineté des Etats dans les choix et les moyens de l'émancipation et de la prospérité des peuples, dans le respect de la nature, de la biodiversité et de nos écosystèmes. Comme l'a si bien dit le président Denis Sassou N'Guesso, c'est en Afrique que l'homme a commencé son long voyage. Nul autre que nous, Africains, est mieux à même de protéger cette terre-mère que nous ont légué nos ancêtres pour le salut de toute l'humanité ", a conclu la coordonnatrice technique.