Congo-Brazzaville: Santé publique - Validation du document stratégique d'identification des priorités

Les experts de la santé et les chargés de programmes au bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont adopté, le 22 septembre à l'issue d'un atelier à Brazzaville, le document stratégique opérationnel conjoint de l'OMS avec le ministère de la Santé et de la Population 2022-2023 et d'identification des priorités du budget programme 2024-2025.

L'objectif général de l'atelier a été de faire la sélection des priorités sanitaires pour un budget programme de 2024-2025, afin d'accélérer l'atteinte des objectifs du treizième programme de travail et de l'Objectif de développement durable (ODD). Il s'agissait également de rappeler le cycle de planification de l'OMS et le cadre des résultats de son troisième programme de travail, de présenter le processus d'identification des priorités ou domaines d'accélération pour l'atteinte des cibles du treizième programme et des ODD, d'identifier les priorités ou domaines de concentration pour l'atteinte de ces cibles.

Les partcipants ont bénéficié à cette occasion de la bonne compréhension du cycle de planification de l'OMS et du cadre de résultat du programme ; du programme d'identification des priorités et des zones de concentration pour accélérer l'atteinte des cibles du triple milliard et de l'ODD 3, des priorités sanitaires. Leurs contributions ont permis d'adopter le document d'identification des priorités pour le budget programme 2024-2025.

Le représentant de l'OMS, Alexis Lucien Manga, a souligné l'importance de la coopération entre sa structure et le Congo qui permet de matérialiser les activités en commun accord avec toutes les parties prenantes.

Pour sa part, le directeur général des soins et services de santé, Henri Germain Monabeka, a indiqué dans son mot de clôture que les stratégies opérationnelles favoriseront l'accès de la population congolaise aux soins de qualité et à un coût abordable.