Congo-Brazzaville: Hommage aux légendes africaines - Melane Nkounkolo représente le Congo

La grande rencontre interculturelle et intergénérationnelle organisée par la diaspora africaine se tiendra le 24 septembre à Cologne, en Allemagne. Elle mettra en avant la richesse des grandes légendes de la musique africaine qui constitue l'un des facteurs du développement du continent.

Melane Nkounkolo partagera le podium avec des artistes africaines comme la diva Queen Eteme, marraine de la soirée; Elvis Kemeyo; Charlotte Dipanda; Carole Bakota; Christian Bakotessa et Flore de Lille. Papa Wemba, Manu Dibango, Fela Ramson Kuti, Miriam Makeba, Mory Kante font partie de ces légendes qui seront honorées à l'occasion.

Par cette initiative, les organisateurs veulent les immortaliser. L'Afrique, comme l'indiquent les organisateurs, possède des incroyables talents qui ont su traverser ses frontières et s'imposer à l'international. Avec leurs voix, leurs immenses talents et leurs messages, leurs chansons ont su toucher les cœurs de millions de gens, tout en valorisant la musique afro sur le continent africain et ailleurs.

Ces légendes ont, par leurs œuvres, dénoncé les injustices sociales, la misère des peuples et la mauvaise gouvernance, tel est le cas de la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba, dite Mama Africa, une militante politique, connue dans tout le continent et dans le monde entier, qui a utilisé sa musique pour dénoncer le régime de l'apartheid et valoriser l'Afrique.

Ces artistes remarquables ont su faire apprécier la musique africaine au public occidental. Aujourd'hui, en Europe, en Asie, en Amérique, il y a presque autant d'artistes qui puisent dans le gisement sonore de ces grandes légendes. Si l'Afrique a eu du mal à s'imposer sur la scène internationale au plan politique, ses mélodies n'ont pas besoin de visa pour traverser les frontières.

Révélée grâce à sa présence sur les plateformes musicales de Youtube, la chanteuse congolaise Melane Nkounkolo trace sa route et fait parler d'elle. De 8 à 14 ans, elle a pratiqué la musique dans une chorale, a fréquenté une école de musique avant d'être chanteuse en studio ou vocaliste de groupes de Cologne, Essem, Düssel Dorf et d'autres grandes villes environnantes. Ses premières écoutes musicales seront celles de la musique du pays d'accueil de ses parents venus en Allemagne pour leurs études dans les années 1980. La découverte de la musique de son pays d'origine se fera grâce à des vidéocassettes ramenées par un ami de la famille du Congo et de l'Angola. L'artiste découvre les exploits musicaux et scéniques de Pépé Kallé, Papa Wemba, Tshala Mwana, Madilu Système, Djuna Djanana, Patience Dabany.