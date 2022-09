Congo-Brazzaville: Secteur privé - Une convention signée entre la SAR, l'Onec et l'AFJC

La Société africaine de recouvrement (SAR) a signé, le 22 septembre à Brazzaville, une convention de partenariat avec l'Ordre national des experts comptable (Onec) et l'Association des femmes juristes du Congo (AFJC) visant à assister, sur le plan fiscal, comptable, commercial, juridique et judiciaire les acteurs économiques, membres de la Chambre de commerce de Brazzaville.

La convention a été signée entre le directeur général de la SAR, Lassina Ouattara; le président de l'Onec, Michel Patrick Gamassa; et la présidente de la l'AFJC, Jocelyne Milandou Kandza. Ce partenariat, a-t-on indiqué, permettra de redynamiser la Chambre de commerce de Brazzaville. En effet, l'Onec, pour sa part, se chargera d'accompagner et d'assister les acteurs économiques sur le plan fiscal, comptable et commercial tandis que l'AFJC, quant à elle, assistera ces derniers sur le plan juridique et judiciaire.

La nouvelle collaboration établie entre les trois parties fait suite à la signature d'une convention de délégation de services conclue récemment entre la chambre consulaire et la SAR. Un partenariat qui contribuera pour les cinq prochaines années à optimiser les recettes de la Chambre de commerce, à assurer une dotation en équipements pour les organisations syndicales et associations professionnelles membres de la structure, à développer une assistance aux adhérents par une offre de service de qualité...

" Étant mandataire de la Chambre de commerce afin de mener à bien notre mission, nous avons jugé qu'une synergie d'action était nécessaire. Le président de la Chambre de commerce nous a donné une feuille de route qui est claire, celle d'œuvrer, veiller, être au chevet des acteurs économiques pour pouvoir construire un tissu économique hors pétrole résiliant et prospère. Cela permettra de mettre la Chambre de commerce à la dimension des autres chambres d'Afrique ", a indiqué Lassina Ouattara.

Il a, par la même occasion, fait savoir que l'ordre des experts-comptables a décidé d'accompagner les petites et moyennes entreprises pour des sommes véritablement forfaitaires afin de certifier leur compte. " Ce sont là des services qui doivent être offerts aux adhérents membres et ressortissants. La Chambre de commerce n'est pas là que pour prendre des cotisations mais aussi pour offrir des services ", a-t-il déclaré.

Pour Michel Patrick Gamassa, l'objectif à travers cette convention c'est d'établir des passerelles entre acteurs dans le but de dynamiser l'économie congolaise, chacun jouant sa partition. A en croire ses propos, le rôle de l'Onec est d'accompagner les opérateurs économiques dans leur développement. " La convention que nous avons signée avec la société SAR mettra à l'aise les opérateurs. Ils pourront maintenant, sans difficultés, vous présenter auprès de notre institution. L'intérêt de cette convention c'est de vous protéger contre les professionnels véreux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas officiellement reconnus par la loi ", a-t-il expliqué.

De son côté, Jocelyne Milandou Kandza a signifié qu'à travers cette convention, les adhérents de la Chambre de commerce bénéficieront de l'assistance juridique, judiciaire et administrative de son institution. Aussi, l'AFJC fournira aux petites et moyennes entreprises conseil et assistance juridique par des avis ou des consultations juridiques devant les instances administratives. " Il s'agira, en effet, de conscientiser les adhérents ; d'amener les citoyens faisant du commerce ou des affaires pour le formel rendu attractif d'intervenir auprès des administrations de contrôle pour les convaincre de ne point pratiquer de contrôles abusifs. Les sessions de formations destinées aux adhérents porteront sur le droit Ohada et ses actes uniformes, sur les lois de finances, souvent méconnues du secteur privé ", a-t-elle dit.