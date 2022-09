Algérie: Zighoud, un Héro incarnant la synergie entre l'ALN et le peuple

Constantine — Des chercheurs spécialistes dans le parcours historique du Chahid Zighoud Youcef (1921-1956) ont à l'unisson affirmé que ce martyr était un modèle qui incarnait la synergie entre l'Armée de libération nationale (ALN) et le peuple, notamment lors des offensives du Nord Constantinois, le 20 août 1955.

Dans le cadre de la commémoration du 66ème anniversaire de la mort de ce héros de la Révolution, tombé au champ d'honneur un certain 23 septembre 1956, des enseignants-chercheurs dans la biographie de Zighoud Youcef ont fait savoir que ce vaillant chef de la wilaya II historique (1955-1956) a "réussi brillamment à rassembler formations armées et combattants civils du peuple pour mener l'une des attaques les plus spectaculaires contre l'oppresseur, à savoir les offensives du 20 août 1955".

Pour Dr Abdallah Boukhelkhal, enseignant chercheur et ex-recteur de l'université l'Emir Abdelkader de Constantine, Zighoud Youcef disposait de plusieurs avantages et facteurs pour incarner cette "combinaison patriotique". Il commença, une année plutôt, à sceller ce pacte armée-peuple juste après la mort de son idole, le chahid Didouche Mourad, et ce en sillonnant les villages et dechras du Nord Constantinois pour répandre à travers toute la région son plan d'unification et de riposte.

Né en 1921 à Condé-Smendou, une commune de l'Est du pays qui porte aujourd'hui son nom, Zighoud Youcef était forgeron, dans sa jeunesse, et entretenait de bonnes relations avec les agriculteurs au profit de qui il fabriquait des outils de travail et se rendait dans de nombreux villages pour les livrer, d'où il a acquis une certaine notoriété et appris les particularités de chaque région, ses routes, ses sentiers et le mode de vie de ses habitants, notant que sa maitrise de l'art de la forge lui a permis de fabriquer une clé et de s'évader de la prison d'Annaba (1951).

C'était un militant au Parti du peuple algérien (PPA), puis au Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) avant de mener les manifestations du 8 mai 1945 dans son village, une expérience qui a fait de lui une personne populaire ayant de l'influence auprès des siens, a indiqué, de son côté, Dr Ahcene Tlilani, enseignant-chercheur à l'université de Skikda, président de la fondation Zighoud Youcef et auteur du scénario d'un film sur ce colonel martyr.

Forger une "génération de fer", objectif principal de Zighoud Youcef

"Forger une génération de fer, qui se conforme aux préceptes de l'islam et fait preuve de sacrifice pour le pays, tel était l'objectif de Zighoud Youcef durant toute sa vie", a révélé, pour sa part, le moudjahid Moussa Boukhemisse, qui était sous le commandement de ce héros national.

"Je me suis engagé à l'âge de 18 ans aux côtés de mes concitoyens civils qui affluaient en nombre suite à l'appel de Zighoud Youcef", a-t-il confié, se rappelant que Si Ahmed mesurait l'attitude de tout un chacun à son observation des obligations religieuses.

"L'éloquence avec laquelle Zighoud parlait et le fait qu'il évoquait assez de textes religieux sur le paradis en tant que récompense pour ceux qui défendent leur pays, donnait toujours envie aux moudjahidine de se sacrifier pour la liberté de l'Algérie", a ajouté Moussa Boukhemisse.

Quelques jours avant de donner l'assaut des offensives, du Nord constantinois, Zighoud Youcef s'est rendu à la ferme de la famille Boukhelkhal, située au lieu dit "Kaf Lakhal" (Cité Djbel El Ouahch actuellement au Nord de Constantine) où il rencontrait les feddayins à qui il inculquait le patriotisme et le sens du sacrifice suprême pour que vive l'Algérie libre et indépendante, a encore fait savoir Dr Boukhelkhal.