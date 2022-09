Algérie: AG de l'ONU - Lamamra s'entretient avec plusieurs de ses homologues

New York — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a eu, en marge des travaux de la 77ème session de l'Assemblée Générale de l'ONU, des entretiens avec plusieurs de ses homologues, axés notamment sur les principales clauses inscrites à l'ordre du jour des travaux de l'ONU et du Conseil de sécurité, et autres questions.

M.Lamamra a évoqué avec son homologue saoudien, l'émir Fayçal ben Farhane Al-Saoud, des questions liées à l'action arabe commune dans le cadre de la coordination continue entre les deux pays frères en prévision du Sommet arabe prévu à Alger.

Le ministre a tenu également une séance de travail avec son homologue de la république de Chypre, Ioannis Kasoulides. Les deux parties ont évoqué les derniers développements sur les plans international et régional ainsi que la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer dans différents domaines.

Le chef de la diplomatie algérienne a abordé avec son homologue de la république de Cuba, Bruno Rodriguez les développement de la situation en Afrique et en Amérique latine. Les deux parties ont souligné le caractère privilégié des relations historiques liant les deux pays.

Le ministre a rencontré son homologue de la république d'Azerbaïdjan, Oglu Bayramov, à qui il a remis la lettre d'invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune adressée à son frère, le Président azerbaïdjanais, M. Ilham Aliyev, pour prendre part en tant qu'invité d'honneur aux travaux du 31e Sommet arabe d'Alger, en sa qualité de président en exercice du Mouvement des Non-alignés, .

Les deux parties ont examiné à cette occasion les moyens de mise en œuvre de l'initiative du Président Abdelmadjid Tebboune visant à dynamiser le rôle du Mouvement des Non-alignés, dans un contexte international tendu.

Lors de sa rencontre avec son homologue de la République arabe syrienne, le Dr. Fayçal el-Meqdad, la situation prévalant dans le monde arabe, notamment la question palestinienne a été évoquée outre les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et les préparatifs aux prochaines échéances bilatérales.

Lamamra a rencontré, en outre, son homologue de la République de Finlande, Pekka Haavisto. Les deux parties ont échangé les vues sur la conjoncture internationale actuelle et les développements de la situation au niveau régional. Ils ont convenu de renforcer la coordination en prévision des prochaines échéances, notamment la 20è session de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains et des pays nordiques prévue à Alger.

Lors de la rencontre de Lamamra avec la Vice-ministre italienne des Affaires Etrangères, Marina Sereni, les deux parties se sont félicités de la dynamique positive des relations bilatérales basées sur l'amitié et la coopération, et de la convergence des vues des deux pays et leur évaluation des différents développements aux niveaux régional et international.

Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a eu, également, des entretiens avec son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu, axés notamment sur le suivi de la mise en œuvre des décisions consensuelles suite à la visite du Président Abdelmadjid Tebboune en Turquie et ses entretiens avec son frère le Président Recep Tayyip Erdogan, en vue de renforcer la coopération stratégique entre les deux pays.

L'Algérie souligne son adhésion aux efforts de règlement des crises au niveau international et régional

M.Lamamra a, par ailleurs, participé, jeudi, aux réunions de haut niveau qui se sont tenues à l'occasion de la 77e Assemblée générale (AG) des Nations Unies (ONU), et ayant porté notamment sur la crise de l'Ukraine, la question palestinienne, le processus de paix au Moyen-Orient et les défis sécuritaires et politiques dans la région sahelo-saharienne.

Il a en outre affirmé "l'adhésion de l'Algérie aux efforts de règlement de la crise en Ukraine", lors de la réunion du Groupe de contact de la Ligue arabe au niveau ministériel sur "la crise en Ukraine" avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

La rencontre a permis d'évoquer les derniers développements de la crise en Ukraine, et les perspectives permettant aux deux parties du conflit, la Russie et l'Ukraine, de reprendre les négociations afin de parvenir à une solution politique garantissant une sortie de crise, tout en œuvrant en parallèle à atténuer les répercussions de la crise, notamment en matière de sécurité alimentaire et énergétique.

Par ailleurs, lors de son intervention à la réunion ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), le chef de la diplomatie algérienne a souligné "la nécessité de placer la question palestinienne au cœur des priorités de l'organisation", réaffirmant que l'Algérie qui s'apprête à abriter le Sommet arabe "ne ménagera aucun effort pour apporter sa contribution à l'instauration d'une paix durable au Moyen-Orient à travers la réactivation de l'initiative arabe de paix".

Concernant le voisinage régional de l'Algérie, la réunion de haut niveau qui s'est tenue à l'invitation du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur les défis auxquels est confrontés la région sahelo-saharienne, a permis de souligner les efforts déployés par l'Algérie pour la promotion de la paix et de la stabilité au Mali, en sa qualité de présidente du Comité de suivi de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (CSA), issu du processus d'Alger, et en tant que chef de file de la médiation internationale, outre "son rôle pionnier" dans la lutte contre le terrorisme dans la région et sa disposition à renforcer les mécanismes opérationnels avec les pays voisins.

M.Lamamra a aussi participé à la réunion ministérielle du Comité de coordination du partenariat arabo-africain, où il a affirmé "le souci constant de l'Algérie de renforcer les ponts de solidarité, de coopération et d'intégration entre les deux communautés et d'accorder à cette priorité l'attention nécessaire lors de sa présidence du Sommet arabe".