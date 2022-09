Algérie: 60e anniversaire de l'Indépendance - Les réalisations du secteur des travaux publics thème d'une publication

Alger — Le ministère des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base vient de publier "le panorama des travaux publics en Algérie, 60 ans de réalisations", et ce, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance nationale.

Cette publication, diffusée en marge du Salon international des travaux publics d'Alger, revient sur les principaux projets structurants réalisés par l'Algérie indépendante, dans le sillage des différents plans de développement économique qu'a connus le pays, avec un focus sur les entreprises ayant contribué le plus dans les efforts d'édification de routes, autoroutes, ouvrages d'art, de ports et d'infrastructures aéroportuaires.

Dans l'éditorial de cette brochure commémorative, le ministre du secteur, Lakhdar Rakhroukh, a notamment souligné que "la poursuite des efforts envers la réalisation des différents programmes constitue un préalable incontournable pour notre pays en vue de le doter d'un territoire équipé, structuré et capable d'attirer l'investissement, de stimuler l'activité économique et de mobiliser les initiatives efficaces et créatrices d'emplois".

Il a expliqué que "la nouvelle démarche du secteur tend à promouvoir la qualité des études, des travaux et du contrôle technique, maîtriser les coûts et les délais de réalisation, et opérer les meilleurs choix des partenaires en encourageant la sous-traitance avec les micro-entreprises qui "doivent constituer une force de frappe d'avenir".

Etalée sur 80 pages, pour les deux versions, en langue nationale et française, la publication aborde plusieurs thématiques centrées notamment sur l'apport et la contribution des entreprises nationales de réalisation et d'études, et dont certaines sont des fleurons nationaux, étant donné leur rôle dans le développement du patrimoine infrastructurel national.

Au chapitre consacré aux organismes du secteur, on peut lire un article intitulé "l'Algérienne des autoroutes, projets et réalisations, faisant une rétrospective des principales infrastructures confiées à cet organisme, dont l'autoroute Est-Ouest (1.216 km), depuis l'approbation de son étude en Conseil des ministres en juin 1987 à aujourd'hui, où il ne reste à réaliser qu'un tronçon de 32 km entre Dréan (El Tarf) et la frontière tunisienne.

L'expertise de l'outil national de réalisation et d'études d'infrastructures aussi bien en Algérie qu'à l'international a été aussi mise en exergue, comme l'Entreprise nationale des grands ouvrages d'art (Engeoa), le groupe d'infrastructures et des travaux maritimes (Gitrama), ainsi que la Société algérienne d'études d'infrastructures (Saeti). Celle-ci, très orientée vers les marchés internationaux depuis sa création en 1974, a à son actif plusieurs études de faisabilité de projets et de contrôle d'infrastructures routières notamment en Afrique (Mauritanie, Niger, Mali, Tchad, Tunisie, Cameroun et Togo).

En outre, cette édition commémorative a ouvert ses colonnes à des experts et ingénieurs pour traiter plusieurs thématiques techniques, entre autres, les travaux publics et le développement durable, le système d'aide à l'entretien routier et l'auscultation et l'entretien des aérodromes.

Le salon international des travaux publics, qui prendra fin demain vendredi, réunit quelque 150 entreprises nationales et étrangères venues de d'une vingtaine de pays, dont le Qatar invité d'honneur. Les exposants sont surtout des sociétés de travaux, d'études et de services liées aux projets d'infrastructures, mais aussi des instituts et des start-up relevant du secteur.