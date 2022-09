Ouganda: Les équipes de MSF mobilisées pour lutter contre l'épidémie d'Ebola

communiqué de presse

Le 20 septembre, les autorités sanitaires ougandaises et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont déclaré une épidémie d'Ebola, après avoir confirmé un cas de la souche Soudan dans le district de Mubende, dans le centre du pays. Sur place, les équipes de Médecins Sans Frontières se mobilisent pour lutter contre le virus.

À la suite de la déclaration d'épidémie d'Ebola en Ouganda, le Ministère de la Santé a demandé à Médecins Sans Frontières de soutenir ses efforts dans la lutte contre la propagation de la maladie.

Mercredi 21 septembre, une équipe MSF de six personnes, composée principalement de médecins et de logisticiens, s'est rendue dans la ville de Mubende pour réaliser une évaluation de la situation et des besoins à l'hôpital régional de référence où a été détecté le premier cas.

Depuis, MSF travaille à la mise en place d'un centre d'isolement et de traitement Ebola à l'hôpital de Mubende. Les équipes étudient la possibilité d'en installer un second dans la ville de Madudu, à 25 kilomètres au nord, d'où est originaire la première personne décédée de la maladie et où plusieurs cas suspects ont été rapportés.

La priorité aujourd'hui reste d'améliorer la prise en charge des patients dans la structure actuelle. Une équipe de médecins, d'épidémiologistes et de logisticiens expérimentés, notamment dans la gestion de cas de fièvres hémorragiques, devrait être opérationnelle en début de semaine prochaine. MSF reste mobilisé pour intervenir sur d'autres aspects de la réponse en fonction des besoins identifiés.

La dernière épidémie d'Ebola dans le pays s'était déclarée en 2019. MSF y était intervenue pour aider les autorités sanitaires ougandaises à prendre en charge les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés. L'association avait également participé à la mise en place d'une unité de traitement Ebola ou encore à l'amélioration des mesures d'hygiène et de contrôle des infections.