Algérie: La bataille d'El Djorf, un événement majeur dans l'histoire de la Révolution libératrice

Tebessa — La grande bataille d'El Djorf (Tébessa) est un événement majeure dans l'histoire de la glorieuse Révolution du 1 Novembre 1954, a souligné mercredi au musée du Moudjahid de Tébessa le Moudjahid commandant Mahmoud Guenez.

Des participants à cette rencontre, organisée dans le cadre de la commémoration du 67 è anniversaire de la grande bataille d'El Djorf, ont considéré que cette épopée historique qui a duré huit jours (22-30 septembre 1955) a soutenu la position de la partie algérienne et mettre en évidence la force, la ténacité, l'unité et la cohésion des révolutionnaires algériens pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

Le membre du bureau de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Tayeb Rahem, a indiqué que la grande bataille d'El Djorf est l'une des plus importants événements historiques dans les archives de la Révolution algérienne, évoquant "la coordination étroite qui prévalait entre ses dirigeants et les révolutionnaires dans les maquis, ce qui en faisait passer pour une dure leçon pour le colonisateur français".

L'intervenant a appelé les jeunes à "s'inspirer, tirer les leçons de cette bataille et à contribuer d'une manière efficace au parachèvement du processus de l'édification d'une Algérie forte et solidaire et de s'attacher aux principes de la Révolution libératrice pour faire face à tout danger".

Pour sa part, le professeur Ahmed Chenti du département d'histoire de l'université Larbi Tebessi a évoqué les préparatifs les plus importants qui ont précédé cette bataille et la coordination étroite entre les dirigeants pour donner les ordres aux révolutionnaires, ainsi que les étapes du déroulement de la bataille pendant huit jours et ses résultats, d'autant plus qu'elle a contribué à l'internationalisation de la cause nationale auprès de diverses instances internationales en plus d'être un tournant dans l'histoire de la Révolution.

Elle a également (la grande bataille d'El Djorf) permis de changer la position de l'Algérie, a-t-il indiqué, "du stade de faiblesse au stade de force".

Une exposition de livre sur la Révolution algérienne et des biographies des moudjahidine ayant vécu cette bataille et une autre de photos de ses héros ont été organisées à cette occasion.

Le wali de Tébessa Said Khelil a honoré huit moudjahidine et fils de chouhada dans les commues d'El Ogla et Cheria.