Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché enregistre plus de 25 milliards FCFA de transactions en fin de semaine

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré plus de 25 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce vendredi 23 septembre 2022.

La valeur totale de ces transactions s'est établi en effet à 25,707 milliards de FCFA contre 809,299 millions de FCFA le jeudi 22 septembre 2022. A la base de cette forte hausse, il y a l'achat de 1 500 000 obligations TPCI 5,75% 2022-2037 pour une valeur de 14,917 milliards de FCFA et un million d'obligations TPCI 5,65% 2022-2032 pour une valeur de 10 milliards de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions elle s'est repliée de 11,054 milliards, passant de 6237,444 milliards de FCFA la veille à 6226,390 milliards de FCFA ce 23 septembre 2022.

Celle du marché obligataire est, en revanche, en hausse de 1,042 milliards à 8283,457milliards de FCFA contre 8282,415 milliards de FCFA la veille.

Du côté des indices, on note une baisse. L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) s'est ainsi replié de 0,18% à 206,84points contre 207,21 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi régressé de 0,46% à 163,97 points contre 164,72points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Safca Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 795 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 800 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 5,67% à 745 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 1,99% à 8 975 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (plus 1,75% à 6 100 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (moins 7,26% à 830 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,41% à 1 050 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,20% à 2 420 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 2,37% à 10 500 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,14% à 1 370 FCFA).